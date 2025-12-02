Рис занимает значительное место в рационе многих людей, однако не всем удается его правильно приготовить. Знаменитый британский шеф-повар Джейми Оливер поделился секретами, которые помогут вам сделать рис идеальным.

Джейми Оливер утверждает, что в первую очередь необходимо разобраться в правильных пропорциях воды и риса. Проблема заключается в том, что различные сорта риса требуют разного объема жидкости. Шеф-повар уверяет, что его метод позволяет не беспокоиться об этом и подходит для большинства видов риса.

«Поставьте большую кастрюлю с подсоленной водой на огонь и дождитесь, пока она закипит. Рис обязательно следует промыть под проточной водой, пока она не станет прозрачной. Это поможет удалить возможные загрязнения и часть крахмала, а также предотвратит слипание и образование комков. Я предпочитаю использовать для этого дуршлаг», — делится своим опытом знаменитый шеф-повар.

Затем Оливер засыпает рис в кипящую воду и ждет, когда зерна начнут плавать по кругу. С этого момента рис нужно варить в течение 5 минут, сообщает онлайн-издание The Mirror.

«Ровно через пять минут откиньте рис на дуршлаг и накройте его фольгой или крышкой подходящего размера, чтобы он продолжал томиться. В освободившуюся кастрюлю налейте 2,5 сантиметра воды, доведите ее до кипения и поставьте сверху дуршлаг с рисом. На «водяной бане» рис следует готовить 8-10 минут. Затем снимите и насладитесь отличным результатом!», — рекомендует шеф-повар.

Тем, кто освоит его метод, Джейми Оливер советует попробовать поэкспериментировать и добавить в гарнир натуральные ароматизаторы, которые придадут ему особый вкус. В воду с рисом можно положить любимые ароматные травы, палочку корицы или полоску лимонной цедры.