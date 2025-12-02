Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польза и вред творога 0 581

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Польза и вред творога

Творог — это питательный продукт с низким содержанием калорий и высоким содержанием белка, селена и определённых витаминов. Однако он может не подойти некоторым людям.

 

Питательные вещества, содержащиеся в твороге, могут способствовать снижению веса, наращиванию мышечной массы и поддержанию здоровья костей. Тем не менее, из-за высокого уровня натрия людям, следящим за потреблением соли, следует проявлять осторожность. В большинстве случаев творог является уникальной питательной добавкой, подходящей для различных диет. Он отличается низкой калорийностью и высоким содержанием белка, а также множеством других полезных компонентов!

Польза творога

Традиционно творог изготавливается из цельного молока, но его также можно производить из обезжиренного или молока с пониженной жирностью. Этот продукт доступен в различных формах, что позволяет сочетать его как со свежими фруктами, так и с овощами, а также использовать в привычных запеканках.

Обеспечивает незаменимые аминокислоты

Как молочный продукт, творог является полноценным источником высококачественного белка, поскольку содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм человека не способен синтезировать самостоятельно.

Защищает от свободных радикалов

Творог — это отличный источник селена, минерала, который способствует выработке антиоксидантных ферментов. Эти ферменты помогают защитить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами (нестабильными молекулами). Некоторые исследования также указывают на то, что селен может помочь в профилактике определённых видов рака и защитить организм от токсического воздействия тяжёлых металлов.

Обогащает витаминами

Кроме того, творог является хорошим источником рибофлавина и витамина B12. Последний, в частности, важен для поддержания здоровья нервной системы и предотвращения анемии, которая может вызывать усталость и слабость. Учитывая, что в твороге содержится относительно много натрия, рекомендуется выбирать сорта с низким содержанием натрия, особенно если ваш лечащий врач рекомендовал ограничить потребление соли.

Когда не стоит употреблять творог

При строгой диете

Из-за высокого содержания натрия людям на строгой диете следует рассмотреть возможность выбора сортов с низким содержанием натрия, особенно если ваш лечащий врач советует ограничить потребление соли в рационе.

При непереносимости лактозы

Творог — это вид сыра, однако он содержит больше лактозы, чем привычный твёрдый сыр. Это может вызвать у людей с непереносимостью лактозы такие симптомы, как газообразование, вздутие живота, диарея, тошнота и боли в животе. Тем не менее, стоит отметить, что в твороге содержится меньше лактозы, чем в молоке — от 0,7 до 4 г на полстакана порции.

Некоторые исследования показывают, что люди с непереносимостью лактозы могут безопасно переносить до 12 г лактозы за один раз или 18 г в течение дня. Таким образом, некоторые из них могут позволить себе умеренное количество творога. Однако в любом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Также следует учитывать, что у людей с аллергией на молоко при употреблении творога могут возникнуть такие реакции, как крапивница, расстройство желудка, рвота или даже анафилаксия — угрожающее жизни состояние, которое вызывает проблемы с дыханием.

Читайте нас также:
#витамины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Селедка в центре шубы: 8 рекомендаций для идеального салата
Изображение к статье: Как сварить идеальный рис: советы от шеф-повара Джейми Оливера
Изображение к статье: Оливье без колбасы и селедка под шубой для постящихся — советы от шефа
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео