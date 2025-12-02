Творог — это питательный продукт с низким содержанием калорий и высоким содержанием белка, селена и определённых витаминов. Однако он может не подойти некоторым людям.

Питательные вещества, содержащиеся в твороге, могут способствовать снижению веса, наращиванию мышечной массы и поддержанию здоровья костей. Тем не менее, из-за высокого уровня натрия людям, следящим за потреблением соли, следует проявлять осторожность. В большинстве случаев творог является уникальной питательной добавкой, подходящей для различных диет. Он отличается низкой калорийностью и высоким содержанием белка, а также множеством других полезных компонентов!



Польза творога

Традиционно творог изготавливается из цельного молока, но его также можно производить из обезжиренного или молока с пониженной жирностью. Этот продукт доступен в различных формах, что позволяет сочетать его как со свежими фруктами, так и с овощами, а также использовать в привычных запеканках.

Обеспечивает незаменимые аминокислоты

Как молочный продукт, творог является полноценным источником высококачественного белка, поскольку содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм человека не способен синтезировать самостоятельно.

Защищает от свободных радикалов

Творог — это отличный источник селена, минерала, который способствует выработке антиоксидантных ферментов. Эти ферменты помогают защитить клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами (нестабильными молекулами). Некоторые исследования также указывают на то, что селен может помочь в профилактике определённых видов рака и защитить организм от токсического воздействия тяжёлых металлов.

Обогащает витаминами

Кроме того, творог является хорошим источником рибофлавина и витамина B12. Последний, в частности, важен для поддержания здоровья нервной системы и предотвращения анемии, которая может вызывать усталость и слабость. Учитывая, что в твороге содержится относительно много натрия, рекомендуется выбирать сорта с низким содержанием натрия, особенно если ваш лечащий врач рекомендовал ограничить потребление соли.



Когда не стоит употреблять творог

При строгой диете

Из-за высокого содержания натрия людям на строгой диете следует рассмотреть возможность выбора сортов с низким содержанием натрия, особенно если ваш лечащий врач советует ограничить потребление соли в рационе.

При непереносимости лактозы

Творог — это вид сыра, однако он содержит больше лактозы, чем привычный твёрдый сыр. Это может вызвать у людей с непереносимостью лактозы такие симптомы, как газообразование, вздутие живота, диарея, тошнота и боли в животе. Тем не менее, стоит отметить, что в твороге содержится меньше лактозы, чем в молоке — от 0,7 до 4 г на полстакана порции.

Некоторые исследования показывают, что люди с непереносимостью лактозы могут безопасно переносить до 12 г лактозы за один раз или 18 г в течение дня. Таким образом, некоторые из них могут позволить себе умеренное количество творога. Однако в любом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Также следует учитывать, что у людей с аллергией на молоко при употреблении творога могут возникнуть такие реакции, как крапивница, расстройство желудка, рвота или даже анафилаксия — угрожающее жизни состояние, которое вызывает проблемы с дыханием.