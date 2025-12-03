Baltijas balss logotype
Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта

Во время поста важно обеспечивать полноценное питание. Для этого необходимо включать в рацион достаточное количество растительного белка, который можно найти в бобовых и злаках. Также стоит добавлять в блюда семена, орехи и бобовые.

 

Мы подготовили несколько сытных рецептов. Делимся ими с вами.

Монастырская каша

На одну порцию: 200 г отварной гречки, 80 г жареных грибов, 80 г лука.

Для теста: 1 л воды, 900 г гречневой муки, 900 г пшеничной муки, соль, растительное масло.

Смешайте все ингредиенты для теста, вымесите до однородной массы, разделите на шарики по 90 г и раскатайте каждый в лепёшку.

Обжарьте кашу, затем переложите её в керамическую форму для запекания. Накройте тестом и поставьте в духовку на 15 минут при температуре 180°C.

Салат с запечённой свёклой

200 г свёклы, 60 г фасоли, петрушка, 4 помидорки черри.

Свёклу в кожуре заверните в фольгу, полейте бальзамическим уксусом, добавьте мёд (15 г), посолите и добавьте мятый чеснок с тимьяном. Заверните и запекайте в духовке 35 минут. Отдельно запекайте помидоры. Взбейте свежевыжатый апельсиновый сок, мёд (10 г) и оливковое масло. Очистите свёклу, нарежьте и смешайте с фасолью, помидорами, заправьте соусом. Посыпьте тыквенными семечками и орехами.

Лобио

Красная консервированная фасоль, грецкие орехи, репчатый лук, петрушка, сельдерей, кинза, базилик, укроп, аджика, чеснок.

Измельчите очищенные грецкие орехи со специями и аджикой в блендере. Лук обжарьте до золотистого цвета. Все ингредиенты перемешайте.

Картофельно-овощные котлеты

4 картофелины, 2 моркови, 3 ст. л. консервированной кукурузы, 2–3 ст. л. консервированного горошка, пол-луковицы, 2–3 ст. л. муки, панировочные сухари.

Отварите картофель. Морковь готовьте до полуготовности, затем очистите и нарежьте мелкими кубиками. Мелко нарежьте лук и обжарьте его. Смешайте горох, кукурузу и морковь. Соедините толчёный картофель с луком и овощами, добавьте муку. Сформируйте котлеты, обваляйте их в сухарях и обжарьте на растительном масле.

#орехи #каша #котлеты #еда #рецепты
