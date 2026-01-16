Хлеб является неотъемлемой частью рациона многих людей. Ассортимент этого продукта разнообразен: дрожжевой, бездрожжевой, с семенами, с перцем, пшеничный или ржаной. Сайт Unian выяснил, какой хлеб наиболее полезен и стоит ли отдавать предпочтение черному.

Почему черный хлеб предпочтительнее белого

Гастроэнтерологи ясно указывают на различия между белым и черным хлебом в контексте их воздействия на желудок. Прежде всего, обычный белый хлеб не приносит никакой пользы — он не содержит полезных веществ. Обычно его изготавливают из муки высшего сорта, которая проходит тщательную обработку, в результате чего теряются все витамины. Регулярное употребление пшеничного хлеба может привести к увеличению веса, так как этот продукт довольно калорийный.

Сравнивая эти два вида, становится очевидным, почему черный хлеб считается более полезным — его производят по другой технологии. Его состав более диетический, что способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, с черным хлебом также следует быть осторожными: при наличии гастрита, язвы или панкреатита он может вызвать брожение в кишечнике.

Какой хлеб наиболее полезен для здоровья

Наиболее оптимальным вариантом врачи считают серый хлеб, который изготавливается из муки грубого помола и смеси пшеничной и ржаной муки. В такие изделия часто добавляют цельнозерновые злаки, орехи и семена, что делает их более калорийными, но все же они полезнее, чем обычный белый батон.

Также важно отметить, что разницы между дрожжевым и бездрожжевым хлебом нет — дрожжи погибают при температуре 60-70 градусов, а хлеб выпекается при еще более высоких температурах. Глютен не так опасен, как многие полагают — этот компонент присутствует не только в хлебе, но и во множестве других продуктов, а также в лекарствах. Его употребление запрещено только тем, кому врач назначил безглютеновую диету.