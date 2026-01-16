Хотя многие из нас воспринимают апельсины в первую очередь как источник свежевыжатого сока, эксперты утверждают, что гораздо полезнее есть их целиком. Это позволяет получить все витамины, минералы и клетчатку, которые они содержат.

Кроме того, апельсины можно использовать для приготовления джемов, мармеладов, цукатов или добавлять в завтраки, салаты, десерты и горячие зимние напитки.

Укрепление иммунной системы

Апельсины являются отличным источником витамина С — в одном фрукте содержится около 50 мг. Этот витамин способствует укреплению иммунной системы и может сократить продолжительность простуды. Кроме того, витамин С выступает в роли антиоксиданта, поддерживая выработку лейкоцитов и обладая противовирусными и антисептическими свойствами. В дополнение к витамину С, апельсины содержат тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), витамин B6, фолиевую и пантотеновую кислоты, фосфор, магний, марганец и селен. Такой богатый состав способствует более эффективному укреплению защитных функций организма.

Снижение веса

Зимой мы часто начинаем есть больше, что может привести к набору веса. Как и помидоры, огурцы или арбузы, апельсины содержат много жидкости — более 80%. В 100 г мякоти этого фрукта всего 43 калории, однако благодаря клетчатке один апельсин может стать сытным перекусом, что помогает снизить общую калорийность рациона и улучшить работу пищеварительной системы.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

Причиной сердечных заболеваний у пожилых людей часто становится закупорка сосудов и артерий, что может быть следствием нездорового образа жизни и чрезмерного потребления вредной пищи. Апельсины содержат флавоноиды, такие как гесперидин, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови и предотвращают образование сосудистых бляшек.

Даже один стакан апельсинового сока, выпиваемый три раза в неделю, может снизить риск инсульта на 20%. У людей, регулярно употребляющих натуральный апельсиновый сок, риск развития артериальных заболеваний снижается почти на 13%. Этот эффект достигается благодаря витамину С, который повышает эластичность стенок вен и артерий.

Сохранение молодости

Витамин С также защищает кожу от преждевременного старения и способствует синтезу коллагена, необходимого для формирования соединительных тканей, заживления ран и поддержания здорового внешнего вида кожи.

У людей, в рационе которых присутствуют продукты, богатые витамином С, морщины появляются реже. Более того, если ежедневно употреблять один апельсин, со временем можно достичь омолаживающего эффекта — кожа станет более свежей.

Улучшение здоровья глаз

С возрастом зрение может ухудшаться, что не является единственной проблемой. Увеличивается риск развития дегенерации желтого пятна — заболевания, способного привести к частичной потере зрения или слепоте. Исследование, проводившееся на протяжении 15 лет, показало, что регулярное употребление апельсинов может снизить риск дегенерации желтого пятна до 60%.

Ученые считают, что за этот положительный эффект отвечают флавоноиды, содержащиеся в апельсинах. Они придают фруктам оранжевый цвет и являются мощными антиоксидантами. Если вы будете употреблять один апельсин в неделю, это окажет положительное влияние на здоровье ваших глаз.

Тем не менее, несмотря на все полезные свойства апельсинов, не стоит злоупотреблять ими, чтобы избежать аллергических реакций. Один фрукт в день — оптимальная доза для получения всех необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов без риска нежелательных реакций организма.

Кому не следует есть апельсины

Апельсины являются сильным аллергеном. Если у вас есть пищевая непереносимость этого продукта, его употребление строго противопоказано. Также не рекомендуется есть апельсины тем, кто страдает гастритом с повышенной кислотностью или язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, а также при проблемах с почками.

Для здорового человека апельсины могут быть опасны только в больших количествах — это может привести к вздутию живота, диарее и метеоризму. На голодный желудок лучше не есть апельсины. Если вы начинаете утро с апельсинового сока, убедитесь, что между ним и слизистой оболочкой вашего желудка находится, например, овсяная каша.

