Способы проверки свежести рыбы 0 323

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Способы проверки свежести рыбы

При выборе рыбы лучше всего остановиться на живой, только что выловленной, сообщает sports.kz со ссылкой на Life.

 

Если вы рассматриваете уже упакованные морепродукты, обязательно обратите внимание на основные показатели свежести. Их перечислил шеф-повар Александр Гуряев.

«Качественная рыба выглядит так, словно её только что вытащили из воды: у неё блестящая и слегка влажная, но не липкая чешуя. Сухую рыбу с первыми признаками окисления следует избегать — это явный признак старого продукта», — отметил Гуряев.

Что касается жабр, их здоровый цвет — красный. У различных видов жабры могут иметь как яркие, так и тёмные оттенки, но главное, чтобы они не были посеревшими и не выделяли неприятно пахнущую слизь. Кстати, недобросовестные продавцы могут окрасить жабры кровью, поэтому не стесняйтесь принюхиваться и внимательно осматривать товар.

«Возможно, это звучит странно, но полезный совет — не забудьте заглянуть рыбе в глаза. Убедитесь, что они выпуклые, блестящие и, главное, ясные. Мутная радужка всегда свидетельствует о не первой свежести морепродуктов», — добавил бренд-шеф.

Если по всем показателям рыба выглядит свежей, но у вас всё ещё есть сомнения, проверьте её на упругость: при нажатии пальцем на мясо оно должно быстро возвращаться в исходное состояние, не оставляя вмятин и углублений.

Что касается замороженной рыбы, то признаком качества является равномерный цвет без подозрительных пятен. Также следует обратить особое внимание на упаковку. Убедитесь, что пакет не повреждён и хорошо запечатан. При нарушении целостности упаковки существует риск заражения продукта бактериями.

Обязательно проверьте маркировку и срок годности продукта. Если глаза разбегаются от разнообразия, ищите упаковку с недавно замороженной рыбой — у неё лучшие вкусовые качества и приятная текстура. На это также влияет температурный режим в морозильнике. Оптимальный диапазон составляет от -12 до -18 градусов. Главное, чтобы рыба была цельной и без следов размораживания.

Редакция BB.LV
Видео