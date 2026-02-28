Обычное горячее блюдо из тыквы и овсяных хлопьев может не только облегчить дискомфорт в животе, но и снизить риск развития онкологических заболеваний кишечника. Об этом рассказали терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с гастроэнтерологом Игорем Городокиным.

Специалисты рекомендовали обратить внимание на суп, в который входят тыква, овсяные хлопья и имбирь. По словам врачей, сочетание этих ингредиентов благоприятно отражается на работе пищеварительной системы.

Гастроэнтеролог пояснил, что в тыкве содержится пектин. Это разновидность клетчатки, способствующая нормализации стула и уменьшению болевых ощущений в области живота. Благодаря этому компоненту блюдо помогает справляться с неприятными симптомами со стороны кишечника.

Овсяные хлопья, в свою очередь, богаты грубыми пищевыми волокнами. Как отметил специалист, именно такие волокна связаны со снижением вероятности возникновения рака прямой кишки. Регулярное присутствие подобных продуктов в рационе рассматривается как фактор поддержки здоровья кишечника.

Ранее диетолог Светлана Кованова также обращала внимание на пользу супов в рационе. Она выделила блюда с курицей, фасолью и чечевицей, которые хорошо насыщают, способствуют снижению массы тела и при этом не создают лишней нагрузки на желудок.