Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с обидной ситуацией: кажется, только вчера купили идеальные ярко-желтые бананы, а сегодня они покрылись черными пятнами. Или недешевые овощи внезапно обзавелись влажными боками и отправились в мусорное ведро.

Избежать испорченных планов на ужин поможет правильное хранение свежих продуктов. Пока одни по привычке сваливают все покупки в общий нижний ящик, другие тщательно рассаживают яблоки и огурцы по разным полкам. И это не прихоть, а научно обоснованный подход.

Журналисты узнали у нутрициолога Натальи Войтович неочевидные правила хранения плодов, которые помогут сохранить витамины и сэкономить семейный бюджет.

Холод показан не всем

«Если мы неправильно храним овощи и фрукты в холодильнике, это грозит потерей витаминов, ухудшением вкуса и быстрой порчей продуктов», — рассказывает нутрициолог Наталья Войтович.

Оказывается, далеко не каждому плоду место в рефрижераторе, а у некоторых овощей есть свои любимые полки. Так, огурцы, кабачки, болгарский перец и баклажаны «живут» дольше при температуре около +8 градусов — обычно такие условия сохраняются на самых верхних полках.

«Такие продукты лучше хранить в холодильнике, но там, где не будет слишком холодно. Примерно при +8...+10 градусах. В противном случае они могут быстро покрыться неприятной слизью и испортиться», — предупреждает эксперт.

Томаты, бананы и корнеплоды, напротив, холод категорически не переносят. Помидоры при низких температурах становятся «ватными» и теряют свой насыщенный вкус, а бананы стремительно чернеют.

Ядовитый загар и газовые атаки

Особой чувствительностью к солнцу обладают корнеплоды. Картофель, лук, чеснок и тыква не любят обильный свет, их идеальная среда — прохладное и темное место.

«Корнеплоды необходимо держать в тканевом мешочке. Они любят темноту и прохладу, но в самом холодильнике могут заплесневеть. Если есть место на не слишком холодном балконе или в погребе — это идеальный вариант», — делится нутрициолог.

Эксперт предостерегает: некоторые овощи, оставленные на открытом солнце, могут стать по-настоящему опасными. Например, картофель под воздействием света начинает вырабатывать соланин — токсичное вещество, которое в больших концентрациях способно вызвать сильное пищевое отравление.

Вторая неочевидная угроза на кухне — этилен. Это растительный газ, который не опасен для человека, но губителен для продуктового соседства.

«Плоды яблок, бананов, груш, авокадо, персиков и томатов при созревании активно вырабатывают этилен. Особенно не рекомендуется класть радом с ними огурцы, салатные листья, брокколи, картофель и морковь», — объясняет Наталья Войтович.

Попадание этого газа на чувствительные культуры не только сократит срок их хранения, превратив свежий овощ в труху, но и уничтожит большую часть полезных свойств.

Скажи пластику «нет»

Специалисты солидарны в одном: никакие овощи и фрукты не любят, когда их «душат» в полиэтиленовых пакетах. Закрытая искусственная среда накапливает конденсат и многократно ускоряет гниение, что крайне невыгодно бьет по кошельку.

«Для хранения продуктов идеальный вариант — тканевые мешочки. Их легко можно найти на любых маркетплейсах», — советует нутрициолог.

Именно в таких дышащих мешочках отлично хранятся все виды капусты, морковь, свекла, сельдерей, грибы, а среди фруктов — яблоки. К слову, с последними в холодильнике прекрасно уживаются ягоды и виноград.

Свежая зелень — отдельная тема, требующая повышенного внимания. Дольше всего хрупкие листья салата, укроп и петрушка пролежат свежими на средней полке холодильника, если к ним применить небольшую кулинарную хитрость.

«Салатные листья или зелень лучше заранее промыть, затем бережно завернуть во влажное кухонное полотенце и убрать на среднюю полку. Так они будут радовать вас свежестью гораздо дольше, а вы сможете быстро добавить их к основному блюду, не тратя массу времени на мытье и сушку», — резюмирует эксперт.