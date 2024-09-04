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Латвийский бизнес в шоке от перемен, затеянных правительством 1

Бизнес
Дата публикации: 04.09.2024
BB.LV
Латвийский бизнес в шоке от перемен, затеянных правительством

«Бизнес шокируют прогрессивные налоги», - пишет Dienas Bizness.

Президент Латвийской торгово-промышленной камеры Айгарс Ростовскис считает, что «это путь, который обеспечит место Латвии в семье беднейших государств Европы».

«Столь горькая оценка предпринимателей и руководства их организаций о возможных переменах системы налогов на рабочую силу в последний раз был до введения дифференцированного не облагаемого минимума и налога солидарности, - отмечает еженедельник Dienas Bizness. - Оба раза предприниматели предупреждали, что затеи Министерства финансов способствуют торможению народного хозяйства Латвии со многими исходящими из этого последствиями как для домохозяйств, так для государственного бюджета.

На следующий год для покрытия общих финансируемых расходов общества в 2025 году государственному кошельку необходимы дополнительные деньги, что означает новые решения».

«Только лишь повышение ставок налога эксплуатации транспортных средств, акциза и налога на природные ресурсы не достаточно, в свою очередь от соблазнительного повышения основной ставки НДС до 22%, кажется, политики отказались, хотя также именно это возможное решение ранее считалось вероятным. Еще более того, ибо в Эстонии с 2024 года повысили налог на добавленную стоимость с 20% до 22%. Надо отметить, что в свою очередь также в Латвии в свое время НДС был 22%».

#налоги #бизнес
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го сентября

    Выводите в Литву. Посмотрите рейтиг стран в doing business и делайте выводы. Да вы сами видите засилие литовцев на лат рынке (и товары их не плохи).

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