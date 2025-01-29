Кофе в Латвии сильно дороже, чем в Литве и Эстонии. Но есть и более подозрительные вещи

Более половины потребления безалкогольных напитков в Латвии составляет кофе, а значит, упомянутая разница в цене должна быть хорошо видна в ценах на кофе.

В этой статье сравниваются цены на кофейные продукты в интернет-магазинах крупнейших розничных сетей "Rimi" и Maxima" в Латвии, Литве и Эстонии. "Latvijas Avīze" сравнила не просто "среднюю цену кофе за килограмм" или "цену самого дешевого кофе в каждой стране", а цены каждого бренда в доступном ассортименте. В интернет-магазинах "Rimi" в Латвии, Литве и Эстонии одновременно доступен 41 бренд молотого кофе. Из них в 35 случаях самая высокая полная цена среди стран Балтии именно в Латвии; только в двух случаях в Латвии зафиксирована самая низкая цена (для сравнения: в Литве самая низкая цена зафиксирована 17 раз, в Эстонии - 25 раз). Таким образом, полная цена молотого кофе в латвийском "Rimi" в среднем на 17% выше, чем в Литве, и на 22% выше, чем в Эстонии. Похожая картина наблюдается и при сравнении фактических цен на молотый кофе, то есть с учетом скидок и акций. Молотый кофе в "Rimi" в Латвии можно купить в среднем на 16% дороже, чем в Литве, и на 19% дороже, чем в Эстонии.

Что касается предложений интернет-магазина "Barbora", принадлежащего сети "Maxima", то первое, что бросается в глаза, - цена молотого кофе в интернет-магазинах "Barbora" и "Rimi" подозрительно похожа. Например, весьма популярный бренд молотого кофе "Paulig Classic" 500 г в "Rimi Latvija" и "Barbora Latvija" стоит абсолютно одинаково - 10,15 евро. Торговые сети мониторят друг друга и при определении цен принимают во внимание цену конкретного продукта в магазине конкурента. В латвийском интернет-магазине "Barbora" этот бренд кофе тоже стоит дороже всего: его полная цена в Литве меньше на пятую часть, в Эстонии - на треть, однако в период акций фактически в Эстонии этот кофе можно купить даже в два раза дешевле, чем в Латвии. И это не единственный случай, когда цена молотого кофе в латвийских интернет-магазинах "Rimi" и "Barbora" совпадает. Из 16 брендов молотого кофе, которые одновременно доступны в интернет-магазинах "Rimi" и "Barbora" в каждой из стран Балтии, в 12 случаях полные цены в латвийских "Rimi" и "Barbora" идентичны. В Литве и Эстонии таких случаев совпадения цен гораздо меньше - 6 и 7 соответственно.

То, что эти ценовые совпадения не случайны, видно и по их распределению по производителям молотого кофе. Например, в Латвии в интернет-магазинах "Rimi" и "Barbora" цены совпали по всем 12 брендам молотого кофе - производства "Dallmayr", "Davidoff", "Lavazza", "Merrild" и "Paulig", а отличались только четыре бренда молотого кофе производителя "Jacobs". Аналогичным образом по производителям молотого кофе структурированы и совпадения цен "Rimi" и "Barbora" в Литве и Эстонии, только случаев совпадения цен меньше.

Latvijas Avīze