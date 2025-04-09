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Кофе c пенкой и наценкой: эксперты пугают влетом цен на популярный напиток 1 1059

Бизнес
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Кофе c пенкой и наценкой: эксперты пугают влетом цен на популярный напиток
ФОТО: dreamstime

Потребители столкнутся с повышением цен на кофе примерно на 20% в ближайшие недели. Обжарщики в замешательстве, поскольку цены на сырые бобы удваиваются. Супермаркеты сопротивляются росту цен на фоне опустошения магазинных полок.

Дефицитный товар

Если вы заметили, что в магазинах исчезли ваши любимые сорта кофе, не стоит беспокоиться — скоро они вернутся на полки. Но есть и плохая новость: их стоимость увеличится на 25%, пишет Bloomberg.

По информации от источников в отрасли, компании Lavazza, Illy, Nestle, Douwe Egberts и производитель JDE Peet's ведут переговоры с ритейлерами о компенсации расходов, связанных с двукратным ростом цен на арабику за последний год.

Цены на сырую арабику выросли из–за четырех сезонов дефицита. Из–за неблагоприятных погодных условий становится все труднее выращивать достаточное количество нежных бобов для удовлетворения мирового спроса.

Обжарщики требуют повышения цен, но продуктовые магазины и супермаркеты пока упираются, откладывая подписание новых контрактов на поставку. Некоторые из них даже исчерпали свои запасы кофе.

В качестве примера можно привести голландскую сеть супермаркетов Albert Heijn, которая является крупнейшей в стране. В ней закончились запасы кофе Douwe Egberts и Senseo.

Представитель Albert Heijn сообщил, что после завершения переговоров с JDE Peet's, одним из ведущих мировых производителей кофе, продукция вернулась на полки магазинов, но по более высоким ценам.

Насколько подорожает чашка

Мировые цены на арабику, которая обычно используется в обжаренных и молотых смесях, выросли более чем на 20% в этом году после 70–процентного роста в прошлом году. Причиной этого стало то, что Бразилия, которая производит почти половину мировой арабики, столкнулась с одной из самых сильных засух за всю историю.

В странах, где валюта значительно ослабла по отношению к доллару, наблюдается еще более стремительный рост цен. В их числе Бразилия, которая является вторым по величине потребителем напитка и крупнейшим производителем.

Бразильская ассоциация обжарщиков кофе ABIC заявила о резком росте цен в стране. В прошлом году цены на сырые зерна в Бразилии выросли на 170% в пересчете на местную валюту. В ответ на это цены на полках бразильских магазинов выросли на 40%, и ожидается еще большее повышение в этом месяце.

"Люди уже начинают ограничивать себя в еде, меняя свои привычки", — заявил Reuters президент ABIC Павел Кардосо.

Будут меньше пить

Данные, подготовленные для Reuters компанией Nielsen, занимающейся исследованиями рынка, показывают, что объем продаж жареного и молотого кофе в Северной Америке и Европе, которые являются крупнейшими мировыми потребителями, в прошлом году снизился на 3,8%, в то время как цены выросли на 4,6%.

В этом году ожидается гораздо более резкий рост цен, поэтому ожидается и дальнейшее снижение объемов продаж.

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#цены #кофе
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Виктор Синицкий
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го апреля

    Цены на кофе повышены только в Латвии. И это факт!

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