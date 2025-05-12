Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские цены ускорили рост: особенно удивили кофе, шоколад и сливочное масло 1 2267

Бизнес
Дата публикации: 12.05.2025
BB.LV
Латвийские цены ускорили рост: особенно удивили кофе, шоколад и сливочное масло
ФОТО: LETA

За последний год латвийский цены подскочили на 3,9 процентов, сообщили bb.lv в Центральном статистическом управлении. Месяцем ранее эта цифра составляла 3,3 процента.

Особенно отличились латвийские гастрономы – продукты питания в них за год подорожали на 7,9 процентов. Еще не двузначная инфляция, с которой жители Латвии столкнулись с началом войны в Украине, но тоже немало.

Итак, что заметнее всего выросло в цене в продовольственных отделах латвийских супермаркетах в апреле этого года по сравнению с апрелем 2024-го? Кофе прибавило в цене 26,2%, шоколад стал дороже на треть (+ 35,1%). Также подорожали: сливочное масло (+31,1%), яйца (+17,4%), молочные продукты (+7,7%), растительное масло (+16,8%), рыба и морепродукты (+9,9%).

Хорошая новость – что-то подешевело. Более доступным для широких масс трудящихся и безработных стали сахар (−20,7 %), свинина (−1,9 %) и мука (−4,2 %). В рамках экономии можно пить напитки без кофе, но сахаром. Или есть свинину вместо морепродуктов.

Продолжается обеднение жителей Латвии с вредными привычками: средний уровень цен на алкоголь и табачные изделия увеличился на 8%. В том числе сигареты за год подорожали на 14,4%, а крепкие напитки, вино и пиво – на 4,7%.

Впрочем, отсутствие вредных привычек не гарантирует избавление от ценового шока. На 10 процентов за год подскочили тарифы электричество. На столько же вырос в цене вывоз мусора. Подорожали также водоснабжение (+5,9 %) и канализация (+5,1 %).

Зато подешевело отопление (−9,0 %) и газ (−9,2 %).

Добавим также, что в наше время лучше быть здоровым и богатым – в сфере здравоохранения цены в Латвии за год выросли на 3,7%. Подорожали услуги врачей-специалистов, стоматология, лабораторные и рентгенологические услуги.

Читайте нас также:
#инфляция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
27
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го мая

    Автор! А почему не писать правду? Цены -- они не живые и сами не растут. Может просто и тупо сетевые магазины Maxima и Rimi охренели, оборзели и обнаглели, так же как и бензоколонки. Почему-то в Эстонии литр топлива стоит минимум на 10 центов меньше и это постоянно. Причем в цену ещё и дорожный налог включен.

    55
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В отличии от правительства ЛР Эстония отказалась от немецкого завода боеприпасов. Почему?
В отличии от правительства ЛР Эстония отказалась от немецкого завода боеприпасов. Почему?
Иранские турбины позволят ВПК РФ нарастить обороты
Персы научились делать сложные агрегаты. Иконка видео
В Риге цены на топливо растут, а в Таллине и Вильнюсе — снижаются
В Риге цены на топливо растут, а в Таллине и Вильнюсе — снижаются
Прибыль латвийских банков рухнула почти на треть
Прибыль латвийских банков рухнула почти на треть
Осталось выяснить - мы продаем или покупаем. Иконка видео
Загадочное поведение биткойнов встревожило аналитиков блокчейна 448
Деньги нужны... Swedbank вошёл во вкус и повысил плату на кредитные карточки
Деньги нужны... Swedbank вошёл во вкус и повысил плату на кредитные карточки 4 1051
Золото, госдолг и перспективные криптовалюты: как работает риск в инвестициях в 2025
Золото, госдолг и перспективные криптовалюты: как работает риск в инвестициях в 2025 415
Подписан меморандум о создании в Латвии завода Rheinmetall по производству боеприпасов
Подписан меморандум о создании в Латвии завода Rheinmetall по производству боеприпасов 453

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
ЧП и криминал
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 170
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
В мире
1
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 1 219
Названа редкая причина необъяснимого набора веса
Lifenews
Названа редкая причина необъяснимого набора веса 212
Домашняя курица сбежала от хозяина за 40 километров на автомобиле
Lifenews
Домашняя курица сбежала от хозяина за 40 километров на автомобиле 165
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
Политика
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими 1498
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
ЧП и криминал
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 234
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
ЧП и криминал
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 170
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
В мире
1
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 1 219
Названа редкая причина необъяснимого набора веса
Lifenews
Названа редкая причина необъяснимого набора веса 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео