Латвийские цены ускорили рост: особенно удивили кофе, шоколад и сливочное масло

За последний год латвийский цены подскочили на 3,9 процентов, сообщили bb.lv в Центральном статистическом управлении. Месяцем ранее эта цифра составляла 3,3 процента.

Особенно отличились латвийские гастрономы – продукты питания в них за год подорожали на 7,9 процентов. Еще не двузначная инфляция, с которой жители Латвии столкнулись с началом войны в Украине, но тоже немало.

Итак, что заметнее всего выросло в цене в продовольственных отделах латвийских супермаркетах в апреле этого года по сравнению с апрелем 2024-го? Кофе прибавило в цене 26,2%, шоколад стал дороже на треть (+ 35,1%). Также подорожали: сливочное масло (+31,1%), яйца (+17,4%), молочные продукты (+7,7%), растительное масло (+16,8%), рыба и морепродукты (+9,9%).

Хорошая новость – что-то подешевело. Более доступным для широких масс трудящихся и безработных стали сахар (−20,7 %), свинина (−1,9 %) и мука (−4,2 %). В рамках экономии можно пить напитки без кофе, но сахаром. Или есть свинину вместо морепродуктов.

Продолжается обеднение жителей Латвии с вредными привычками: средний уровень цен на алкоголь и табачные изделия увеличился на 8%. В том числе сигареты за год подорожали на 14,4%, а крепкие напитки, вино и пиво – на 4,7%.

Впрочем, отсутствие вредных привычек не гарантирует избавление от ценового шока. На 10 процентов за год подскочили тарифы электричество. На столько же вырос в цене вывоз мусора. Подорожали также водоснабжение (+5,9 %) и канализация (+5,1 %).

Зато подешевело отопление (−9,0 %) и газ (−9,2 %).

Добавим также, что в наше время лучше быть здоровым и богатым – в сфере здравоохранения цены в Латвии за год выросли на 3,7%. Подорожали услуги врачей-специалистов, стоматология, лабораторные и рентгенологические услуги.