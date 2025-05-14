Правительство Силини взяло в долг еще миллиард евро

В среду Государственное казначейство Латвии продало пятилетние еврооблигации на миллиард евро.

Облигации выпущены с зафиксированной купонной ставкой 2,875% годовых. То есть за использование заёмного миллиарда в течение 5 лет из бюджета Латвии придется заплатить международным спекулянтам 143,75 млн евро. Прямо скажем - немало.

С другой стороны Латвийской Республике в настоящее время верят больше, чем латвийскому госпредприятию airBaltic. Этой госкомпании в последний раз удалось взять в долг лишь под баснословные 14,5%.

Общий спрос на латвийские еврооблигации превысил проданный объем более чем в три раза — свыше трёх миллиардов евро.

Ценные бумаги приобрели 90 инвесторов из европейских стран, включая Германию, Великобританию, страны Бенилюкса, Северные страны и другие.

Ведущими банками по размещению выступили BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE и JP Morgan.

Министр финансов Арвил Ашераденс не скрывает радости, написав в социальных сетях: «Латвия вернулась на международные рынки капитала», называя размещение облигаций успешным.