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Правительство Силини взяло в долг еще миллиард евро 9 3123

Бизнес
Дата публикации: 14.05.2025
BB.LV
Правительство Силини взяло в долг еще миллиард евро
ФОТО: LETA

В среду Государственное казначейство Латвии продало пятилетние еврооблигации на миллиард евро.

Облигации выпущены с зафиксированной купонной ставкой 2,875% годовых. То есть за использование заёмного миллиарда в течение 5 лет из бюджета Латвии придется заплатить международным спекулянтам 143,75 млн евро. Прямо скажем - немало.

С другой стороны Латвийской Республике в настоящее время верят больше, чем латвийскому госпредприятию airBaltic. Этой госкомпании в последний раз удалось взять в долг лишь под баснословные 14,5%.

Общий спрос на латвийские еврооблигации превысил проданный объем более чем в три раза — свыше трёх миллиардов евро.

Ценные бумаги приобрели 90 инвесторов из европейских стран, включая Германию, Великобританию, страны Бенилюкса, Северные страны и другие.

Ведущими банками по размещению выступили BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE и JP Morgan.

Министр финансов Арвил Ашераденс не скрывает радости, написав в социальных сетях: «Латвия вернулась на международные рынки капитала», называя размещение облигаций успешным.

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#airbaltic
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(9)
  • MI
    Marija Ivanova
    15-го мая

    Только по факту это МЫ ВСЕ взяли, но не мы все получим, а отдавать будем мы все.

    61
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го мая

    Правильно и делают, типа дают - бери! А кто будет отдавать? Точно не мы, нас уже не будет. Отдавать будут индусы, пакистанцы, арабы разные, все желающие занять наши прогнившие места.

    78
    6
  • DI
    Diana I.
    14-го мая

    А на что взяли? На летний сезон отпусков?

    102
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го мая

    Когда же вы, клопы, уже насосётесь...

    112
    4
  • 14-го мая

    столько радости от того что дали в долг ))) однако успехи ))

    104
    5
  • Д
    Дед
    14-го мая

    После оккупации Латвия вышла с нулевым долгом. Чем дальше, тем больше наши правители живут не по средствам.

    123
    3
  • Д
    Дед
    14-го мая

    После оккупации Латвия вышла с нулевым долгом. Чем дальше, тем больше наши правители живут не по средствам.

    82
    4
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Дед
    14-го мая

    Её отпустили с нулевым долгом, ввиду того, что за не5 всё оплачивал СССР... А ТО ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ-ЭТО ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОЛНОГО НЕПОНИМАЯ, КАК УСТРОЕНА ЭКОНОМИКА.......!!!!!!!!! ЭТО ОООООЧЕНЬ МЯГКО ВЫРОЗИЛСЯ!!!!!

    39
    2
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Дед
    14-го мая

    Типо правящие. а если точнее-исполнители... Вы ваш долг видели!!!???? Так зайдите на сайт мвф.!!!!!! Позорище!!!!!

    38
    2
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