А вот - кому рельсы, кому шпалы!? Экономист призывает разобрать железнодорожные пути в Россию

На фоне удручающих убытков Latvijas Dzelzceļš экономист Гиртс Рунгайнис заявил, что железную дорогу в сторону России надо закрыть и разобрать, ибо стране она не нужна и даже опасна.

Латвийская транзитная отрасль, некогда исправно кормившая страну, принося ей миллиарды и обеспечивая внушительное количество рабочих мест, переживает худшие времена, напоминают Grani.lv. Плохо в портах, плохо на Латвийской железной дороге, которая продолжает нести колоссальные убытки. Только за прошлый год — минус 39 миллионов.

Удивляться не приходится. Если в 2019 году железка перевозила 40 миллионов тонн грузов, то в 2024-м едва наскребла 11,5 миллионов тонн. А в этом году будет еще хуже: из-за санкций и геополитической ситуации потеря объем грузоперевозок стремительно сокращается.

Чтобы выжить, «железка» сконцентрировалась на внутренних и пассажирских перевозках, экономя на всем. Но убытков покрыть не может, поэтому, чтобы поддерживать рельсы в более-менее исправном состоянии, LDZ то и дела просит денег у государства. Только за пять лет ей было выделено 140 миллионов евро. А в этом году за компанией зарезервированы дополнительные 26 миллионов евро.

Именно по этой причине премьер Силиня и требует четкий план по исправлению ситуации — но что может предложить министр сообщений? Грузов нет и в ближайшем будущем не предвидится, а значит вопрос дальнейшей работы предприятия встает во весь рост. Кто виноват, властям понятно: конечно, Россия. Но это не дает понимания, что делать.

Однако есть в Латвии люди, которые способны увидеть простой и эффективный выход. Это экономист и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты Гиртс Рунгайнис, который высказал рецепт спасения в эфире программы «Сегодня вечером». Вот что он сказал: «Железкой и связями с Россией мы богатыми, состоятельными быть не можем. Она содержит структуру, которая не нужна и, наоборот, в принципе опасна. Она пригодна только в случае войны — чтобы облегчать нападение и продвижение на территории Латвии российских войск. Эти дороги надо закрывать и во многих случаях разбирать. Надо развивать порты, концентрироваться на направлении Север-Юг».

Это заявление фактически слово в слово повторяет другое, сделанное годом ранее высказывание члена совета Латвийской торгово-промышленной палаты Нормундса Бергса. В интервью ЛР-4 он сказал, что рельсы, ведущие в Россию, надо «убрать, взорвать, целиком и полностью» и о том, что «страны Балтии – государства транзита, нужно забыть навсегда».

А еще ранее мы это слышали от Кариньша, который в бытность премьером также с пеной у рта талдычил, что транзит давно себя изжил и даже вреден, поскольку затормозил нашу страну в развитии где-то лет 10-15 лет. И что теперь нашим спасением должна стать «умная реиндустриализация».

Может, нам действительно стоит разобрать эти рельсы? Чтобы иметь возможность ткнуть этих мудрых людей носом, что это ни на что не повлияло, страна никакой выгоды от этого не получила, а LDZ таки свалилась в финансовую пропасть.

Хотя заранее понятно, что эти мудрые люди ответят словами из известного анекдота: «как жаль, ведь у меня еще столько хороших идей осталось»