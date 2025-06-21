Экспорт латвийских компаний имеет жизненно важное значение для увеличения богатства страны, заявили предприниматели на организованной агентством LETA дискуссии фестиваля "Lampa" под названием "Латвия — самая богатая страна Европы, или способны ли мы создавать большие идеи и выдвигать масштабные государственные цели?", сообщает ЛЕТА.

Предприниматель и экономист Янис Ошлейс считает, что проблема заключается в том, что очень многие предприниматели работают на внутренний рынок — для них важно "выжить здесь и сейчас", несмотря на проблемы с ростом. Сейчас наблюдаются напрасные траты денег, вместо того чтобы создавать в Латвии рабочие места с высокой добавленной стоимостью, считает Ошлейс.

Он раскритиковал реализацию "зелёного курса", отметив, что в плане Министерства климата и энергетики большинство обсуждаемых тем касаются потребления за рубежом созданных технологий, направленных на то, чтобы сделать Латвию более "зелёной".

"Но как государство мы не становимся богаче от того, что импортируем солнечные панели за средства ЕС. Так богатым не стать. Богатство приходит тогда, когда мы экспортируем аналогичную продукцию в другие страны", — подчеркнул Ошлейс.

Предприниматель положительно высказался о выделении 5% от ВВП на оборону, поскольку такое финансирование является идеальным для получения прибыли и развития различных отраслей. Однако и в этой сфере, по его словам, следует смотреть в сторону экспорта.

"Мы могли бы сказать, что, тратя эти 5%, хотим, чтобы создавались компании с минимальным требованием — 50% экспорта. Мы могли бы создать оборонную отрасль как маховик, который подтянет всех за собой", — отметил Ошлейс, добавив, что вместо этого Латвия сейчас приобретает оружейные системы за рубежом.

Президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис признал, что предпринимательскому сообществу необходимо еще активнее провозглашать важность экспорта и доносить это до общества, хотя пробиться в "глобальную лигу" и сложно.

Аналитический центр "LaSER", представляемый Ростовскисом, исследуя развитие экономики Литвы, пришел к выводу, что до 2008/2009 годов Латвия и Литва развивались очень похоже, но затем Литва "взмыла как ракета". В истории успеха Литвы ключевую роль сыграло соглашение элит о приоритетности экспорта и его развитии.

"Сейчас виден результат — если раньше мы говорили об Эстонии как о примере, то теперь говорим — Литва. Это произошло за 10-15 лет. Если сейчас заложить правильные основы, то через 10-15 лет мы можем оказаться в совершенно другой лиге", — подчеркнул Ростовскис.

Продолжая мысль Ростовскиса, Ошлейс согласился, что Литва вырвалась вперёд благодаря фокусировке на развитии местных компаний, ориентированных на экспорт.

Ошлейс считает важным развивать малые предприятия, сравнивая это с этапами развития человека.

"Но должна быть чёткая цель — мы поддерживаем 'младенцев', если у них есть план на будущее, предусматривающий экспорт. Если их план — не экспорт, а, например, открытие гостевого дома в Дагде, тогда мы их не поддерживаем. Это должно быть ясно обозначено", — подчеркнул Ошлейс.