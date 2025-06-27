Обещали дешёвые продукты — а что получили покупатели на самом деле?

В Латвии введённые корзины низких цен в магазинах пока не привели к снижению стоимости продуктов — исследователи отмечают, что в них в основном включены и так дешёвые товары под собственными брендами торговых сетей, пишут общественные СМИ.

Началось претворение в жизнь подписанного в прошлом месяце меморандума, целью которого было снижение цен на продукты питания. Крупнейшие розничные торговые сети ввели свои корзины низких цен в определенных группах товаров.

В эти корзины товаров включено в общей сложности десять категорий: хлеб, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты и ягоды, мясо, рыба, яйца, масло и мука. Это означает, что хотя бы один продукт в каждой из этих категорий товаров должен быть представлен в корзине по самой низкой цене из возможных.

Первыми свои корзины продуктов по низкой цене представили крупнейшие игроки рынка, на полках которых эти конкретные товары выделены специальными знаками. Выиграет ли от введения такой корзины потребитель, пока прогнозировать сложно.

Часть продуктов в корзинах "Rimi" и "Maxima" в настоящий момент составляют фирменные продукты самих магазинов, которые и так привычно позиционируются как самые дешевые. На это указала и Ингуна Гулбе, которая изучает цены на продукты питания. Фактически это означает, что корзина низких цен, по сути, та же, что была до сих пор, только в другой обертке.

"Там были рис, гречка, молоко, сливочное масло и не только. В обеих крупных сетях - и в "Maxima", и в "Rimi". Единственное, что там не всегда было, это значок", - отмечает Гулбе.

Помимо корзин низкой цены меморандум предусматривал введение инструмента сравнения цен. Этого пока не сделано. На своем последнем заседании перед летними каникулами соответствующие необходимые поправки утвердил Сейм. Но теперь еще нужно решение Кабинета министров. А значит, в ближайший месяц этого инструмента, скорее всего, не дождаться.