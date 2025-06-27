Обещали дешёвые продукты — а что получили покупатели на самом деле?

Baltijas balss logotype

27.06.2025
В Латвии введённые корзины низких цен в магазинах пока не привели к снижению стоимости продуктов — исследователи отмечают, что в них в основном включены и так дешёвые товары под собственными брендами торговых сетей, пишут общественные СМИ.

Началось претворение в жизнь подписанного в прошлом месяце меморандума, целью которого было снижение цен на продукты питания. Крупнейшие розничные торговые сети ввели свои корзины низких цен в определенных группах товаров.

В эти корзины товаров включено в общей сложности десять категорий: хлеб, молоко и молочные продукты, овощи, фрукты и ягоды, мясо, рыба, яйца, масло и мука. Это означает, что хотя бы один продукт в каждой из этих категорий товаров должен быть представлен в корзине по самой низкой цене из возможных.

Первыми свои корзины продуктов по низкой цене представили крупнейшие игроки рынка, на полках которых эти конкретные товары выделены специальными знаками. Выиграет ли от введения такой корзины потребитель, пока прогнозировать сложно.

Часть продуктов в корзинах "Rimi" и "Maxima" в настоящий момент составляют фирменные продукты самих магазинов, которые и так привычно позиционируются как самые дешевые. На это указала и Ингуна Гулбе, которая изучает цены на продукты питания. Фактически это означает, что корзина низких цен, по сути, та же, что была до сих пор, только в другой обертке.

"Там были рис, гречка, молоко, сливочное масло и не только. В обеих крупных сетях - и в "Maxima", и в "Rimi". Единственное, что там не всегда было, это значок", - отмечает Гулбе.

Помимо корзин низкой цены меморандум предусматривал введение инструмента сравнения цен. Этого пока не сделано. На своем последнем заседании перед летними каникулами соответствующие необходимые поправки утвердил Сейм. Но теперь еще нужно решение Кабинета министров. А значит, в ближайший месяц этого инструмента, скорее всего, не дождаться.

  • TL
    Tatjana Lattana
    28-го июня

    По работе надо было сравнить цены на растительное масло. Так вот, в Максиме за последние 6 недели цена на дорогое масло снизилась. На некоторые позиции разница в 3-4 евро. То есть была цена 16 евро за литр, сейчас например 13.Но на дешёвые рапсовое и подсолнечное повысилась.

    8
    1
  • lo gos
    lo gos
    27-го июня

    Что же Вы творите, пидорасы? И они говорят: "Да-да, мы такие!" - и радостно улыбаются.

    66
    5
  • SK
    Soglasen Klassnij
    27-го июня

    Ещё не отдал полностью кредит за красную икру, взятую на Новый год.

    40
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    27-го июня

    Личная история по теме. В новом буклете "Максима" опубликовали корзинку продуктов по сниженным ценам (ту, которую обещали). В корзинке десять продуктов, по крайней мере три из них и так до этого продавались по сниженной цене. Они относятся к торговым брендам данной сети. В чём фишка?

    Ну да ладно. Особых иллюзий не было. Но вижу - предлагают яйца по очень привлекательной цене. 1.69 за стандартную упаковку, 0.17 центов за яйцо.

    Прихожу сегодня в магазин и вижу - нет яиц! Другие есть, этих нет. Ну, думаю, дотянул до пятницы, дурило, разобрали всё. А потом пригляделся - а и ценника на них в принципе нет и не было. О как!

    Прихожу домой, захожу на сайте в "Барбору" - и там их нету. Вроде как раскупили. Непонятно. У меня риторический вопрос: зачем вы людям голову морочите якобы красивыми скидками, если данного продукта нет в продаже? Яиц на всех не хватило? Или изначально не планировалось?

    69
    1
  • A
    Aleksandr
    27-го июня

    Когда ты умеешь отмывать деньги, то никакие твои инициативы по снижению цен никогда не заработают! Всё это делается с другого конца, с налогов! Если ты накручиваешь 300% на товаре, то ты должен отдать 400% налогами. И сразу всё урегулируется!

    63
    2
  • П
    Процион
    27-го июня

    Казалось бы чего проще: составить конкретный список из необходимых продуктов и сравнивать цены в различных торговых сетях. Проблема решается просто и сразу. Это если по уму. Но у нас почему-то всё делается по-ринкевичски.

    73
    1
  • A
    Aleks
    27-го июня

    Верить правительства-это ж тоже самое,что верить в мошенническую пирамиду и всегда найдутся клиенты.Рабоиает до сих пор Выборы уже прошли Успокойтесь😛😎

    91
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    28-го июня

    Да, места у корыта строго расписаны и те, кто остался из старого "призыва" свои места у этого корыта вряд ли уступят членам нового созыва, более молодым и не менее голодным. Меня также интересует, а правительство уже собрало манатки на выход, ведь срок отпущенный лидером LPV уже вышел?

    11
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    28-го июня

    Отъявленные спекулянты, накручивающие на товар по 200% - 300% опять обвели всех вокруг пальца. Старая "картина маслом" в новом обрамлении для дураков.

    22
    0
