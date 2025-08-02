Курить стали большое? За пять месяцев в Латвию ввезли в два раза больше сигарет

За первые пять месяцев в Латвию из других стран ввезено 1,372 миллиарда сигарет, что на 704,651 миллиона больше, или в 2,1 раза превышает объёмы за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют обобщённые показатели оборота подакцизных товаров, подготовленные СГД, пишет LETA.

За тот же период в Латвию также было импортировано 21,699 миллиона сигар и сигарилл, что в 3,2 раза больше, чем за первые пять месяцев 2024 года.

Кроме того, за пять месяцев в Латвию ввезено 74 791 килограмм курительного табака — на 76,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также ввезено 29 804 килограмма нагреваемого табака, что на 24% больше, чем за первые пять месяцев 2024 года.

Как сообщалось ранее, в 2024 году на потребление в Латвии было передано в общей сложности 1,655 миллиарда сигарет, что на 85,069 миллиона сигарет, или на 4,9%, меньше, чем в 2023 году.