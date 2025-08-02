Baltijas balss logotype

Курить стали большое? За пять месяцев в Латвию ввезли в два раза больше сигарет 1 498

Бизнес
Дата публикации: 02.08.2025
BB.LV
Курить стали большое? За пять месяцев в Латвию ввезли в два раза больше сигарет
ФОТО: Unsplash

За первые пять месяцев в Латвию из других стран ввезено 1,372 миллиарда сигарет, что на 704,651 миллиона больше, или в 2,1 раза превышает объёмы за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют обобщённые показатели оборота подакцизных товаров, подготовленные СГД, пишет LETA.

За тот же период в Латвию также было импортировано 21,699 миллиона сигар и сигарилл, что в 3,2 раза больше, чем за первые пять месяцев 2024 года.

Кроме того, за пять месяцев в Латвию ввезено 74 791 килограмм курительного табака — на 76,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также ввезено 29 804 килограмма нагреваемого табака, что на 24% больше, чем за первые пять месяцев 2024 года.

Как сообщалось ранее, в 2024 году на потребление в Латвии было передано в общей сложности 1,655 миллиарда сигарет, что на 85,069 миллиона сигарет, или на 4,9%, меньше, чем в 2023 году.

Читайте нас также:
#курение
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    3-го августа

    Поднятие цен на сигареты не поборола курильщиков? Опять правительство лоханулось, налоги все выше, курильщиков больше, может попробуем снизить налоги?

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц
Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц Иконка видео
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы 844
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса 1 349
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников 3 1138
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии Эксклюзив!
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии 2 1627

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 17
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 25
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 33
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 37
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 46
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 54
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 17
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 25
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео