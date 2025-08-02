ПВС на границе обнаружила рис неизвестного происхождения

В службе пояснили, что в сопроводительных документах риса в качестве страны происхождения была указана Казахстан, однако информация на упаковке товара свидетельствовала, что страной происхождения является Узбекистан.

В связи с этим ПВС отправила обратно в Казахстан рис сомнительного происхождения с номером партии "3006".

О данном случае служба разместила уведомление в Системе быстрого оповещения ЕС по продуктам питания и кормам.

ПВС является учреждением государственного управления, находящимся в подчинении Министерства земледелия и осуществляющим государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.