Air Baltic «взлетел» благодаря слабому доллару: хорошие и плохие новости о компании

Бизнес
Дата публикации: 15.08.2025
Latvijas Avīze
Air Baltic «взлетел» благодаря слабому доллару: хорошие и плохие новости о компании

Хотя финансовые и операционные результаты "Air Baltic" после смены руководства демонстрируют положительные тенденции, далеко не ясно, хватит ли этого, чтобы вытащить предприятие из финансовой ямы, пишет Latvijas Avīze.

Новости есть как хорошие, так и не очень. Хорошие в том, что предприятие показало отличные результаты в первом полугодии этого года. Его выручка по сравнению с первым полугодием прошлого года выросла на 3%, и это лучшее первое полугодие в истории предприятия. Значительно выросло число пассажиров - до 3,9 млн (прирост составил 8,7%), на несколько процентов выросла заполняемость мест в самолетах.

Хорошо обстояло дело и с арендой самолетов со всем экипажем: поскольку на деятельность в этой сфере направляется все больше самолетов, то и результаты растут - в первом полугодии выполнено на 12,4% больше таких арендных рейсов, чем за первые шесть месяцев прошлого года, и эта деятельность более прибыльная, чем пассажирские перевозки. В зимний сезон, когда местных пассажиров мало, аренда самолетов приносит особенно значительную выгоду.

Если же посмотреть на ситуацию с точки зрения пассажира, то уже 14 из 50 самолетов "Air Baltic" оснащены интернетом "StarLink". Предприятие также сообщает, что постепенно улучшается ситуация с двигателями "Pratt&Whitney" и их обслуживанием - эти проблемы существенно сказывались на результатах компании в последние три года. Если эти позитивные тенденции продолжатся и в будущем, "Air Baltic" надеется, что в 2026 году сможет полностью прекратить арендовать самолеты авиакомпаний других стран для обеспечения рейсов "Air Baltic", так как сейчас по-прежнему арендуются три таких самолета.

На этом лучшие новости заканчиваются. Несмотря на то, что авиакомпания, по мнению ее руководства, отлично отработала первое полугодие, она не смогла завершить это полугодие с прибылью. И даже несмотря на то, что убытки первого полугодия почти микроскопические - 1,7 млн евро по сравнению с 88,8 млн евро в первом полугодии 2024 года, все равно это по-прежнему убытки, а не прибыль. При этом речь идет о неаудированных данных за полгода, а не об аудированных данных за год, то есть эти результаты не подтвердил ни один независимый оценщик.

Годовую прибыль или убытки предприятие прогнозировать даже не смеет, и правильно делает: известно, что важную роль в хороших результатах за полгода сыграла слабость доллара США, позволившая закупать топливо относительно дешевле. И в Латвии, и в Эстонии, которые являются крупнейшими рынками "Air Baltic", экономика стагнирует, и страны вводят политику экономии, которая влияет на численность авиапассажиров, поэтому нет уверенности, что в будущем удастся сохранить положительные тенденции роста числа пассажиров.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценивает тенденции в мире в 2025 году оптимистично - с ростом на 6,7%, однако в Латвии и Эстонии "Air Baltic" прогнозирует прирост числа пассажиров всего на 2-3% процента.

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    15-го августа

    Air Baltic уже ничего не поможет - доктор сказал в морг !!!

    7
    4

