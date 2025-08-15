В России собрались конфисковать имущество коммерческого банка Латвии

В ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Латвии в столице России могут быть конфискованы здания и земельные участки, находящиеся в распоряжении компании, подконтрольной Rietumu Banka. Об этом сообщают СМИ РФ.

Генпрокуратура РФ заявляет, что Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA контролирует московское ООО «КИ Инвест». Эта компания, в свою очередь, по данным надзора, выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку, которое включает в себя земельные участки площадью более 1,24 га, здания и помещения коммерческого назначения (свыше 13,8 тыс. кв. м), расположенные в Москве и Московской области.

"Используя статус единственного участника данного общества, банк организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход специальных экономических мер, предусмотренных указом президента России №95 от 5 марта 2022 года", - говорится в иске Генпрокуратуры РФ.

Российские власти напоминают также об изъятии госимущества России, а именно комплекса «Дом Москвы», состоящего из здания общей площадью 4482 кв. м и земельного участка в 966 кв. м, которые расположены на улице Марияс, 7, в Риге.

Департаменту городского имущества Москвы, владельцу изъятого объекта, говорится в иске, было отказано в возможности обжаловать действия властей Латвии, что лишило его как собственника доступа к правосудию в этой стране.

То есть, сделала вывод Генпрокуратура РФ, указанные действия в силу международного права являются экспроприацией собственности.

Как считают в Генпрокуратуре РФ к антироссийской политике присоединился и один из крупнейших латвийских банков — Rietumu Banka.

В Rietumu Banka отказываются комментировать конфискацию своих активов.