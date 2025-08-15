Baltijas balss logotype
В России собрались конфисковать имущество коммерческого банка Латвии 9 4853

Бизнес
Дата публикации: 15.08.2025
BB.LV
В России собрались конфисковать имущество коммерческого банка Латвии

В ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Латвии в столице России могут быть конфискованы здания и земельные участки, находящиеся в распоряжении компании, подконтрольной Rietumu Banka. Об этом сообщают СМИ РФ.

Генпрокуратура РФ заявляет, что Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments SIA контролирует московское ООО «КИ Инвест». Эта компания, в свою очередь, по данным надзора, выступает номинальным владельцем недвижимого имущества, фактически принадлежащего банку, которое включает в себя земельные участки площадью более 1,24 га, здания и помещения коммерческого назначения (свыше 13,8 тыс. кв. м), расположенные в Москве и Московской области. 

"Используя статус единственного участника данного общества, банк организовал схему вывода доходов от сдачи в аренду имущества в обход специальных экономических мер, предусмотренных указом президента России №95 от 5 марта 2022 года", - говорится в иске Генпрокуратуры РФ.

Российские власти напоминают также об изъятии госимущества России, а именно комплекса «Дом Москвы», состоящего из здания общей площадью 4482 кв. м и земельного участка в 966 кв. м, которые расположены на улице Марияс, 7, в Риге.

Департаменту городского имущества Москвы, владельцу изъятого объекта, говорится в иске, было отказано в возможности обжаловать действия властей Латвии, что лишило его как собственника доступа к правосудию в этой стране.

То есть, сделала вывод Генпрокуратура РФ, указанные действия в силу международного права являются экспроприацией собственности.

Как считают в Генпрокуратуре РФ к антироссийской политике присоединился и один из крупнейших латвийских банков — Rietumu Banka.

В Rietumu Banka отказываются комментировать конфискацию своих активов.

#недвижимость #rietumu banka
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • С
    Сарказм
    16-го августа

    О, г-на Эстеркина и Ко прижали? Интересненько... До совсем недавнего времени этот банк был одним из наиболее толерантных к росиянцам и бизнесу с ними, из тех, для которых "не все однозначно". Если прилетело, то поделом, если операция прикрытия "для своих" - повод для компетентных служб заинтересоваться. В любом случае только подтверждает вывод - не ведите дел с бармалеями, что бы они вам ни обещали, обманут, ограбят и убьют (если смогут) - на заметку Дональду Фредовичу

    4
    27
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    16-го августа

    А вот кстати интересненькая инфа: "Как ранее писала LETA, в отчете о деятельности Rietumu банка за 2023 год указывалось, что банк больше не осуществляет новых инвестиций и не начинает новых проектов ни в России, ни в Беларуси. В соответствии со стратегией развития на 2023-2028 годы ведется лишь погашение прежних вложений и выполнение обязательств. Банк планировал полностью ликвидировать свою экспозицию в России и Беларуси до конца 2024 года. "Весь портфель недвижимости, перешедший к дочерней компании KI Invest, активно распродается, и его полностью планируется реализовать до конца 2024 года", - говорилось в годовом отчете.". В 2024 году значит планировали все закончить, а в середние 2025 вдруг рашнопричники возбудились... Совпадение?

    5
    27
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го августа

    ..а в сторону Пскова совершенно новый асфальт кладут. Причем так быстро и так качественно...

    37
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го августа

    А что, кто-то всерьёз надеялся, что за кражу чужой собственности "ответка" не прилетит? Долбодятлы, читали бы лучше Бисмарка - "русские всегда приходят за своими долгами"...

    103
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    16-го августа

    Для того, чтобы читать О́тто Эдуа́рда Леопо́льда, графа фон Би́смарка-Шёнха́узена, фюрста фон Бисмарка, герцога цу Ла́уэнбурга, необходимо знать азбуку.

    20
    8
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    16-го августа

    Нет, для этого надо читать мусор, который в современной РФ выдают за историю, ибо это одна из многочислекнных фейковых "цитат" Бисмарка о России, к которой он не имеет ни алейшего отношения

    3
    27
  • ТК
    Тото Кутунио
    15-го августа

    Начнётся визг типо тоталитарная "Рашка" изымает не за что, верить им нельзя, варвары, бла-бла-бла.

    63
    4
  • AK
    Anton Kvaskov
    15-го августа

    и правильно....ибо нехер....

    65
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    15-го августа

    Шах и мат

    79
    4
Читать все комментарии

