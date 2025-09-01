За восемь месяцев в порты Латвии зашло на 6,3% меньше иностранных судов

За первые восемь месяцев этого года иностранные суда заходили в порты Латвии 3 646 раз, что на 6,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Латвийской морской администрации.

В августе этого года иностранные суда заходили в порты Латвии 463 раза, что на 1,4% меньше, чем в августе прошлого года.

В этом году больше всего заходов в латвийские порты совершили суда под португальским флагом, за ними следуют суда под датским, голландским и либерийским флагами.

В то же время за первые восемь месяцев этого года в порты Латвии прибыло 207 915 пассажиров, что на 18,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В прошлом году с 1 января по 1 сентября в портах Латвии был зарегистрирован 3 891 заход иностранных судов.