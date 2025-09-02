С 2026 года в магазинах могут перестать продавать натуральный мед — его место займет так называемый «медовый продукт», заявил «Парламентской газете» председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев. По его словам, из-за резкого роста затрат на сертификацию и ужесточения требований пасечникам стало невыгодно сдавать мед переработчикам — теперь они предпочитают хранить запасы у себя.

«Как председатель кооператива я имею право продавать до 50% меда других пасечников. В этом году я хотел привезти мед для ассортимента. Обзвонил пчеловодов от Дальнего Востока до Калининграда, но людей, которые готовы продать мед со всеми документами, можно пересчитать чуть ли не по пальцам», — сказал Михеев. Медовый продукт уже захватывает магазины. Так, Роскачество проверило 20 торговых марок фасованного меда и только у 13 он оказался натуральным.

В семи образцах обнаружили сиропы, а у девяти на упаковке был указан неверный сорт («цветочный» вместо реального подсолнечникового или гречишного). Также выявлены партии с признаками перегрева и нарушением нормы диастазного числа — показателя, который определяет натуральность, зрелость и биологическую ценность меда как лечебного продукта. Михеев возложил ответственность за подделки на переработчиков. «Чем дальше мед уходит от пасеки, тем больше шансов с ним что-то сделать», — отметил он.

В связи с этим Михеев предупредил, что после нового года настоящий мед может стать товаром «для своих», а массовый рынок займут продукты с заменителями. «Мы готовы его поставлять и на полки, но сейчас это становится убыточным. Конечно, для себя мы как занимались пчеловодством, так и будем заниматься. А вот сдавать излишки — нет», — подчеркнул он, добавив, что натуральный мед — продукт, который может стоять десятилетиями, не теряя полезных качеств, поэтому его просто будут убирать в хранилища до лучших времен.