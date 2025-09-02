Baltijas balss logotype
Valmiermuižas alus присоединится к группе компаний Cēsu alus 0 357

Бизнес
Дата публикации: 02.09.2025
LETA
Valmiermuižas alus присоединится к группе компаний Cēsu alus
ФОТО: LETA

ООО "Valmiermuižas alus" присоединится к группе "Cēsu alus", сообщили представители "Valmiermuižas alus".

Слияние предприятий будет завершено после заключения Совета по конкуренции.

До этого "Valmiermuižas alus" продолжит готовить и поставлять пиво и безалкогольные напитки клиентам под руководством нынешнего совладельца Айгара Руньгиса.

"Valmiermuižas alus" объясняет, что целью сделки является продолжение варки крафтового пива в Валмиермуйже и развитие экспортного потенциала бренда "Valmiermuižas".

"Хотя это лучший год для Valmiermuižas alus, мы осознаем, что работаем в европейской бизнес-среде, которая недружелюбна к малым и независимым пивоварам, и в результате Латвия в прошлом году заняла последнее место в Европейском союзе по производству пива. Поэтому латвийским пивоварам очень сложно развиваться, инвестировать и конкурировать на европейском уровне", - говорит Руньгис.

Оборот "Valmiermuižas alus" в 2024 году составил 10,018 миллиона евро, а прибыль предприятия - 65 858 евро.

Оборот "Cēsu alus" в 2024 году составил 101,133 млн евро, что на 1,1% меньше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась на 4,4% и составила 3,564 млн евро.

#пиво
