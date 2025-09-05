Baltijas balss logotype
А кто защитит латвийского работодателя? Рецепты от экономиста

Бизнес
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
А кто защитит латвийского работодателя? Рецепты от экономиста
ФОТО: Виталий Вавилкин

Если работник вдруг оказался… «вампиром»

Во взаимоотношениях работодателя с работниками примерно также, как и в отношениях продавца с покупателем — последний всегда прав. Но а если все-таки работник не прав, что, зачастую, и бывает? Свои рекомендации в беседе с bb.lv дает известный экономист ЕВГЕНИЯ ЗАЙЦЕВА:

Примета нашего времени – дефицит нормальных работников. Работа есть, безработные есть, а вот вмести их соединить трудно – спрос на рабочую силу не соответствует предложению, желанию работников работать за предлагаемую зарплату! Многим, которые редко и нерегулярно работают, зачастую кажется, что им предлагают неадекватно «низкую» денежную оценку их «громадного» труда. И вот такие потенциальные работники придумали красивые схемы, как получать деньги от работодателя и от государства, почти не работая…

Вариант первый. Первоначально работодатель счастлив – новый работник вышел на работу и хорошо работает. Ура! – проблема решена, НО… 

Прошел месяц или полтора и работник заболел. Бывает, все мы не геркулесы по здоровью. Проблема в том, что первые 9 календарных дней болезни (больничный лист «А») оплачивает работодатель. Первый больничный закончился, работник опять работает и вроде неплохо, но опять в пределах месяца и снова больничный лист «А», снова платить работодателю. И так все продолжается до бесконечности, уволить такого «болезного» работника достаточно сложно – во время болезни увольнять нельзя. Вот и получается, что не работник работает на работодателя, а, наоборот, работодатель работает - на оплату больничных листов своего работника.

Что делать? Во-первых, в трудовом договоре обязательно указывать испытательный срок  (pārbaudes laiks). Закон о труде (ст.46 часть 2) устанавливает максимальный срок проверки для работника – 3 месяца. Во время испытательного срока работника можно быстро уволить по инициативе работодателя. Если испытательный срок в трудовом договоре не указан или он уже закончился, то работника уволь сложно, но можно попытаться. 

Во-вторых, в связи с частыми больничными листами надо издать распоряжение о внеочередной проверке здоровья работника, в котором для комиссии указать причину проверки здоровья – факторы риска (негативные воздействия) на рабочем месте человека и указать в распоряжении срок выполнения проверки, например, 2-3-4 недели. Само распоряжение под подпись выдается работнику. Если в срок проверка здоровья не выполнена, то работник отстраняется от работы без оплаты. 

Вероятность, что врачебная комиссия скажет, что работник может работать невелика. Но давление на работника и запрос в Инспекцию здоровья о правомерности выписки больничных листов, может дать результат. Распоряжение о проверке здоровья можно повторять, если работник продолжает брать больничные листы. Далее, надо предложить работнику согласиться на увольнение по инициативе работодателя в связи с тем, что состояние здоровья не позволяет ему выполнять работу (Закон о труде ст.101 первая часть пункт 7). В этом случае работодатель увольняемому работнику помимо компенсации за неиспользованный отпуск платить еще и выходное пособие за один месяц. Это тоже расходы, но дешевле, чем держать на работе такого «нездорового» работника.

Вариант второй. Также начинается с радости работодателя – новый работник и работает хорошо. Но в отличие от первой схемы он хорошо (без больничных листов)_ работает дольше – до полугода. А вот потом появляется больничный лист «А», который потом продолжается больничным листом «Б» и, как правило, работник плохо или совсем не контактирует с работодателем. О больничных листах мы узнаем только из уведомлений EDS системы. Кажется хорошо – больничный лист оплачивать не надо, ведь больничный лист « Б» оплачивает государство. Но вот уволить работника во время болезни нельзя! А за время болезни у работника накапливается стаж, за который предоставляется отпуск или выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск.

Что делать? В случае второго варианта остается только ждать - пока непрерывный больничный лист достигнет 6 месяцев плюс один день. Контрольная дата наступила и нужно сразу же написать работнику уведомление об увольнении по инициативе работодателя (darba devēja uzteikums). Здесь работает пункт 11 первой части статьи 101 закона о труда. Уволить работника можно через 10 дней после выдачи уведомления (uzteikuma). Дата увольнения и причина увольнения (непрерывная нетрудоспособность в течении более шести месяцев) сразу же указываются в уведомлении. Само уведомление под подпись должно быть выдано работнику или же отправлено ему заказным письмом с уведомлением. А в день увольнения – выплачен расчет, который состоит из двух частей – (1) компенсация за неиспользованный отпуск и (2) месячное выходное пособие. Все это для работодателя тоже недешёвое удовольствие (при минимальной зарплате – около 2 тысяч евро), но продолжать держать такого работника на работе еще дороже – накапливается период неиспользованного отпуска, за который нужно будет платить из той зарплаты, которую работник получал, когда еще «хорошо» работал.

Да, вот так «умные» работники разводят работодателей на деньги, а заодно и государство - на пособие по болезни. При этом такие умники еще умудряются подрабатывать во время болезни…

Рекомендация проста – не принимать таких «умных» работников на работу. Как это сделать? – Часто достаточно внимательно посмотреть на самого человека, поговорить с ним о его предыдущих работах, опыте. К этому можно запросить у потенциального работника информацию о его официально трудовой деятельности из его EDS, что сегодня реально заменит информацию их старой трудовой книжки. Надо попросить потенциального работника зайти в EDS в раздел отчетов и заказать справку о периодах занятости, которая выдается в pdf формате. Там четко будет видны даты приема на работу и увольнения, смена кода профессии во время работы. После внимательного знакомства с самим человеком и его трудовой биографией все будет ясно…

Видео