Из-за непогоды зерно в этом году часто не годится даже на корм, только на топливо 0 445

Бизнес
Дата публикации: 06.09.2025
LETA
Из-за непогоды зерно в этом году часто не годится даже на корм, только на топливо

Работы по обмолоту зерновых в Латвии в этом году проходят неравномерно, урожай еще не собран примерно на трети посевных площадей, сообщила заместитель председателя правления организации "Крестьянский сейм" Майра Дзелзкалея-Бурмистре.

Если в Земгале и Курземе большая часть полей уже убрана, то в других регионах, особенно в Латгале, убрана примерно половина полей. Ситуация в разных регионах и хозяйствах сильно различается. В хозяйствах с большими уборочными мощностями работа идет быстрее, а в небольших хозяйствах, не имеющих собственных комбайнов, обмолот идет гораздо медленнее.

Она отметила, что в настоящее время идет обмолот овса и яровой пшеницы, а в некоторых местах продолжается обмолот пшеницы и ржи, который ранее был невозможен из-за избыточной влажности. На следующей неделе может начаться уборка полевой фасоли, а гречиха в основном будет убрана в конце сентября или в октябре.

Начался также сев озимой пшеницы и ржи, но его затрудняет чрезмерная влажность почвы, на многих полях все еще стоит вода, отметила Дзелзцкалея-Бурмистре. Особенно сложная ситуация сложилась в Латгале.

Площадь посевов озимого рапса в этом году будет примерно на 30% меньше, чем в прошлом. Ситуация в разных регионах очень неравномерна: в Курземе и Земгале более половины хозяйств засеяли около 75-100% запланированной площади, в Видземе - 24%, в Латгале - 22%, а в Селии - около 17%.

На качество зерна в этом году значительно повлияли затяжные дожди. По данным Латвийского центра консультаций и образования на селе, около 85-90% собранной на данный момент озимой пшеницы - кормового качества.

По информации "Крестьянского сейма", зерно часто не годится даже на корм, а только на топливо. Дзелзцкалея-Бурмистре сказала, что в этом году в лучшем случае только около 40 % озимой пшеницы будет продовольственного качества и попадет в низшую категорию.

"Это означает не только снижение доходов самих фермеров, но и высокие расходы на сушку, поскольку зерно влажное, и высокий расход топлива, потому что технику часто приходится вытаскивать из залитой водой почвы во время обмолота. В ряде случаев фермеру даже приходится доплачивать, чтобы отвезти мокрое зерно в пункты приема", - добавила она.

Общий урожай сейчас близок к среднему показателю последних лет, но доходы значительно снижаются из-за низкого качества урожая и дополнительных затрат на его уборку.

