Почему Google теряет миллиарды в Европе

Бизнес
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Штаб-квартира Google в ЕС расположена в ирландском Дублине.

Штаб-квартира Google в ЕС расположена в ирландском Дублине.

Официальные органы Еврокомиссии финансируют Старый Свет за счет заокеанской корпорации.

Об этом сообщает Tagesschau. «Европейская комиссия наложила на Google штраф в размере EUR 2,95 миллиардов за нарушение правил конкуренции в рекламной сфере», — говорится в сообщении. Брюссельские власти заявили, что американская компания отдавала предпочтение собственным онлайн-рекламным услугам в ущерб конкурентам.

Европейская комиссия призвала Google прекратить «практику самообслуживания» и принять меры для устранения «конфликта интересов» в цепочке поставок рекламных технологий. У компании есть 60 дней, чтобы сообщить Комиссии о том, как она планирует это сделать.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило Google в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке поисковых систем и предложило ряд жестких мер, включая продажу браузера Chrome. Google, в свою очередь, считает эти меры чрезмерными и предлагает более мягкий вариант решения проблемы.

В декабре 2024 года в рамках продолжающегося антимонопольного расследования компания Google предложила новые условия для своих соглашений о разделе доходов с партнерами. Суд разрешил Google оставить Chrome и Android, но ограничил эксклюзивные соглашения.

4 сентября 2025 года стало известно о том, что французский регулятор CNIL оштрафовал компании Google (входит в Alphabet Inc.) и Shein (онлайн-ритейлер одежды) в общей сумме на рекордные 475 миллионов евро за нарушение прав пользователей в сфере защиты их персональных данных. Google был оштрафован на 325 миллионов евро, а Shein — на 150 миллионов евро.

#google
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
