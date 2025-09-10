бъединенная судостроительная корпорация (ОСК) составит список верфей на продажу, а затем согласует его с правительство и президентом, чтобы распродать простаивающие без заказов предприятия, заявил председатель правления банка ВТБ и совета директоров ОСК Андрей Костин. "У нас есть верфи, на которых вообще нет заказов на сегодня. Взять хотя бы Севастопольский завод, организованный в 1783 году. На нем нет заказов, там остались работников 200 человек".

По его словам, пока на верфях будут заказы, корпорация не станет закрывать их и продавать, но в целом отрасль нуждается в «большой реструктуризации». ОСК была создана в 2007 году по указу президента РФ Владимира Путина для объединения разрозненных судостроительных заводов по всей стране, их оздоровления и насыщения заказами. В 2023 году Путин передал корпорацию в управление банку ВТБ. Причиной такого шага называли неудовлетворительное финансовое состояние ОСК. В 2025 году финансовые показатели корпорация не раскрывала.

Летом этого года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин предложил выкупить у ОСК Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) за символический рубль. Костин согласился, заявив, что новый собственник сам будет гасить долги предприятия. Перед этим сообщалось, что ОСК сократила 70% персонала ХСЗ из-за «отсутствия объемов производства». При этом завод входит в число крупнейших на Дальнем Востоке и специализируется на серийной постройке морских тральщиков и кораблей противолодочной обороны (охотников).

Проблемы с заказами на российских верфях связаны в том числе и с тем, что строить корабли в России в несколько раз дороже, чем в Китае. Так, три крупнейших экспортера российского зерна собираются заказать более 60 балкеров на китайских верфях, где они обойдутся вместо 12,5 миллиардов руб. за судно (125 миллионов евро) в 3,5 миллиарда (35 миллионов), писал ранее «Коммерсант». По данным издания, ОСК согласилась «уступить» производство первых десяти балкеров китайской стороне.