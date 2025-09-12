В получасе езды от аэропорта Хургады будет трудиться 25 000 человек обслуги.

Египетская компания Emaar Misr for Development (EMFD.CA) подписала соглашение о реализации крупного туристического проекта на Красном море совместно с партнёрами из Саудовской Аравии и ОАЭ. Общий объём инвестиций в перспективе может составить 900 миллиардов египетских фунтов (18,58 миллиардов долларов).

Объявление сделали представители компаний — Emaar Misr for Development, Sky Tower for Real Estate Development и Golden Coast (принадлежит саудовской группе City Stars) — на церемонии в Каире. В мероприятии принял участие премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

Emaar Misr, почти полностью принадлежащая дубайскому девелоперу Emaar, владеет долей в Sky Tower. Новый проект получил название Marassi Red Sea, его реализация начнется в ближайшее время.

Marassi Red Sea займёт 2 426 федданов (около 1 020 гектаров) на побережье Красного моря, при этом располагаться он будет всего в получасе езды от аэропорта Хургады. Комплекс призван стать новым символом роскошного отдыха и современного туризма в Египте.

На его территории построят 12 пятизвёздочных отелей с номерами и апартаментами, яхтенную гавань международного уровня с главным портом и двумя бутиковыми маринами, 400-метровый пирс и сеть судоходных каналов.

Гостей ждут частные пляжи, зоны с «бесконечными берегами», плавучие виллы в стиле Мальдив, а также более 500 магазинов, ресторанов, школ, медицинских и оздоровительных центров.

Отдельная зона Marassi Wonders объединит международный конференц-центр, деловой квартал, аквапарк, спортивные сооружения, клубы, парки и просторные зелёные пространства. В проект также заложена масштабная программа озеленения и сохранения биоразнообразия.

По расчётам, на этапе строительства курорт создаст 150–170 тысяч рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию обеспечит постоянной работой 25 тысяч человек. Он также даст толчок развитию местной инфраструктуры — аэропорта Хургады, порта Сафага, а также смежных отраслей: сельского хозяйства, логистики и торговли.

Разработчики подчеркивают, что проект полностью соответствует стратегии Египта по развитию туризма и недвижимости, так как превратит побережье Красного моря в один из ведущих мировых центров элитного отдыха.

По словам вице-президента City Stars Хассана эль-Шарбатли, туристический комплекс будет ежегодно приносить 100–200 миллионов долларов. Впервые о проекте объявили в феврале этого года. Его запуск — часть стратегии Египта по привлечению крупных инвестиций для поддержки экономики, сейчас испытывающей трудности из-за финансового кризиса и последствий войны в Газе.

Это уже второй мегапроект в Египте за последний год. В феврале 2024 года страна заключила соглашение с инвестиционным фондом ОАЭ ADQ на 35 млрд долларов о развитии региона Рас эль-Хекма на Средиземном море. На площади более 40 тысяч федданов (16 800 гектаров) появятся жилые кварталы, курорты, деловые центры, яхтенная гавань и свободная экономическая зона. Эта сделка стала крупнейшей в истории Египта по объёму прямых иностранных инвестиций.