Куда Латвия тратит миллиарды из фондов ЕС

Министр финансов отчитался перед правительством о динамике использования средств ЕС: «Продолжается строгое управление рисками, дисциплина во всех процессах и уровнях».

На этом фоне возможны серьезные послабления для участников процесса – и то сказать, далеко не всякое юридическое лицо Латвии способно претендовать на еврофонды…

Шесть направлений нашего успеха. Плюс оборона

На первых порах единого европейского экономического пространства оное было про уголь и сталь, на этой основе в 1950-е объединялись Франция, Германия, Италия и Бенилюкс. Потом первоочередной темой стало сельское хозяйство, образно выражаясь, длина и форма огурца. В настоящее же время ЕС, в особенности в нашем регионе, так сказать, работает в пользу бедных.

На сегодня в ЛР более всего инвестиционных правил Кабинета Министров введено в отношении проектов, касающихся «более социальной Европы» - 1 219 миллионов евро. За II квартал 2025 года прирост составил 40 миллионов.

Второе место у «более зеленой Европы» с 1 147 миллионами евро, прирост 47 миллионов.

На третьем месте «более умная Европа» с 798 миллионами, прирост 30 миллионов.

Затем следуют: «более соединенная Европа» (615 и 4 миллиона), «более близкая жителям Европа» (264 и 36 миллионов), и в заключение – бюджеты для перехода на климатическую нейтральность (184 и 48 миллионов).

Особняком стоит программа REARM (английская аббревиатура означает слово «перевооружай»), занятая оборонной промышленностью Старого Света. Здесь суммы пока не определены – все-таки военная тайна, дело серьезное… «Оценим возможности передела и нужды, чтобы расширить инвестиции в безопасность и оборону», – обещает министр от «Нового Единства».

Так или иначе, по вводящим проектам ведомствам, у нас лидирует Министерство сообщений – как ни странно, в списке приоритетов у него по-прежнему фигурирует железная дорога, заодно дороги к центрам национального значения, также и часть оборонного бюджета, именно – противодронные решения (в целом 464 миллиона евро в 2025 году).

С большим отрывом уступает Министерство климата и энергетики, которое на 58 миллионов решает задачи энергобезопасности и очистки ила в Пририжском регионе. 43 миллиона вводит Министерство благосостояния по линии занятости и социальных услуг.

Велодорожка на деньги ЕС в проекте…

… и в реальности.

Будь проще, и люди к тебе потянутся

Каждый реципиент еврофондов в нашей стране тщательнейшим образом проверяется – на сегодня по 234 проектам полностью выполненными являются показатели на 54%, а «в процессе» еще 46%. Потому на третьем десятке лет членства Латвии в ЕС, в Брюсселе стали понимать, что процедура освоения фондов, мягко говоря, не самая клиентоориентированная.

Сейчас Еврокомиссия «предлагает упростить обоснования показателей». До конца 2025 года будут разработаны альтернативные критерии присвоения средств. Министерство финансов и Министерство экономики «управляют рисками, основываясь на информации учреждения и неформальных консультациях». И в октябре Кабинет Министров получит исправленный план – как нам лучше работать с евроденьгами.

Тут, кстати, уже на подходе будет и бюджет-2026, с рекордным для Латвии после кризиса 2009 года дефицитом. Потому-то денюжки из Европы и станут для нас палочкой-выручалочкой, стимулирующей народное хозяйство. В течение следующего года официальная Рига должна будет предоставить Еврокомиссии «декларацию управления и отзыв ревизионного учреждения» о расходовании средств, сроку до 30.09.2026.

Глас народа

К чести наших земляков: когда дело касается денег, они проявляют недюжинную активность. Так, предприниматели, самоуправления, общественные организации Латвии направили около 400 предложений по поводу уменьшения административной нагрузки, вынесены на передний план 8 первоочередных направлений, которые могут облегчить получение средств ЕС.

В частности, «при отборе заявлений открытых проектов не учитывать критерии качества, которые не являются исключающими (если достаточно финансирование)». Также предполагается «отказ от согласования (между ведомствами) правил отбора и их технических поправок». Соискателям проектов ЕС повысят порог налоговой задолженности, оставив его «выбору ответственных учреждений»…

Также признано целесообразным «отказаться от слишком высоких требований, национальных показателей, в т.ч. от обязательного требования о применении социально ответственной закупки». Национальными, т.е. применяемыми только в Латвии, до сего времени были 17 показателей!

Сотни квартир и тысячи компьютеров

В числе наиболее значимых проектов на местах Министерство финансов перечисляет:

Школам и самоуправлениям поставлены около 36 тысяч компьютеров для всеобщего образования, в т.ч. для социально незащищенных учащихся;

Развитие индустриальных парков в Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, Валмиере. Привлечение частных инвестиций и рабочие места;

Проекты по созданию около 300 квартир низкой арендной платы;

Закупка 15 электроавтобусов для муниципалитетов;

138 проектов для улучшения энергоэффективности зданий.

Всему этому будут содействовать отныне сокращенные сроки введения документации – заключение договоров, поправки, платежи, закупки. На 2026 год планируется сократить время на 15%!

Микроуровень европроектов: забываем про инвалидов

Между тем, при практической реализации магистральных направлений ЕС, у нас видны недочеты. В частности, осуществляемый столичным Департаментом развития города проект велодорожки Рига-Улброка, чья стоимость в 7,7 млн евро в основном профинансирована европейским Механизмом оздоровления и устойчивости (RRF).

Армандс Крузе, председатель правления Общества развития Пурциемса, обратился к депутатам Рижской Думы, указал, что на протяжении 5,9 км имеется только 1 указание о проведении стройки на деньги ЕС, а также «на всем протяжении участка строительных работ не размещена информация… не созданы пешеходные ступеньки на месте снесенных ступенек». «Не подумали о мамочках с детскими колясками и людях с особыми надобностями» и при перестройке Земитанского путепровода, которая велась тем же юридическим лицом.

То есть инвалиды, матери и их дети не могут в полной мере ощутить экономические преимущества вступления Латвии в ЕС. С этим надо что-то делать.