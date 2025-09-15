Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Куда Латвия тратит миллиарды из фондов ЕС 3 2207

Бизнес
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Куда Латвия тратит миллиарды из фондов ЕС

Министр финансов отчитался перед правительством о динамике использования средств ЕС: «Продолжается строгое управление рисками, дисциплина во всех процессах и уровнях».

На этом фоне возможны серьезные послабления для участников процесса – и то сказать, далеко не всякое юридическое лицо Латвии способно претендовать на еврофонды…

Шесть направлений нашего успеха. Плюс оборона

На первых порах единого европейского экономического пространства оное было про уголь и сталь, на этой основе в 1950-е объединялись Франция, Германия, Италия и Бенилюкс. Потом первоочередной темой стало сельское хозяйство, образно выражаясь, длина и форма огурца. В настоящее же время ЕС, в особенности в нашем регионе, так сказать, работает в пользу бедных.

На сегодня в ЛР более всего инвестиционных правил Кабинета Министров введено в отношении проектов, касающихся «более социальной Европы» - 1 219 миллионов евро. За II квартал 2025 года прирост составил 40 миллионов.

Второе место у «более зеленой Европы» с 1 147 миллионами евро, прирост 47 миллионов.

На третьем месте «более умная Европа» с 798 миллионами, прирост 30 миллионов.

Затем следуют: «более соединенная Европа» (615 и 4 миллиона), «более близкая жителям Европа» (264 и 36 миллионов), и в заключение – бюджеты для перехода на климатическую нейтральность (184 и 48 миллионов).

Особняком стоит программа REARM (английская аббревиатура означает слово «перевооружай»), занятая оборонной промышленностью Старого Света. Здесь суммы пока не определены – все-таки военная тайна, дело серьезное… «Оценим возможности передела и нужды, чтобы расширить инвестиции в безопасность и оборону», – обещает министр от «Нового Единства».

Так или иначе, по вводящим проектам ведомствам, у нас лидирует Министерство сообщений – как ни странно, в списке приоритетов у него по-прежнему фигурирует железная дорога, заодно дороги к центрам национального значения, также и часть оборонного бюджета, именно – противодронные решения (в целом 464 миллиона евро в 2025 году).

С большим отрывом уступает Министерство климата и энергетики, которое на 58 миллионов решает задачи энергобезопасности и очистки ила в Пририжском регионе. 43 миллиона вводит Министерство благосостояния по линии занятости и социальных услуг.

citify-riga-ulbroka.jpg

Велодорожка на деньги ЕС в проекте…

cels.jpg

… и в реальности.

Будь проще, и люди к тебе потянутся

Каждый реципиент еврофондов в нашей стране тщательнейшим образом проверяется – на сегодня по 234 проектам полностью выполненными являются показатели на 54%, а «в процессе» еще 46%. Потому на третьем десятке лет членства Латвии в ЕС, в Брюсселе стали понимать, что процедура освоения фондов, мягко говоря, не самая клиентоориентированная.

Сейчас Еврокомиссия «предлагает упростить обоснования показателей». До конца 2025 года будут разработаны альтернативные критерии присвоения средств. Министерство финансов и Министерство экономики «управляют рисками, основываясь на информации учреждения и неформальных консультациях». И в октябре Кабинет Министров получит исправленный план – как нам лучше работать с евроденьгами.

Тут, кстати, уже на подходе будет и бюджет-2026, с рекордным для Латвии после кризиса 2009 года дефицитом. Потому-то денюжки из Европы и станут для нас палочкой-выручалочкой, стимулирующей народное хозяйство. В течение следующего года официальная Рига должна будет предоставить Еврокомиссии «декларацию управления и отзыв ревизионного учреждения» о расходовании средств, сроку до 30.09.2026.

Глас народа

К чести наших земляков: когда дело касается денег, они проявляют недюжинную активность. Так, предприниматели, самоуправления, общественные организации Латвии направили около 400 предложений по поводу уменьшения административной нагрузки, вынесены на передний план 8 первоочередных направлений, которые могут облегчить получение средств ЕС.

В частности, «при отборе заявлений открытых проектов не учитывать критерии качества, которые не являются исключающими (если достаточно финансирование)». Также предполагается «отказ от согласования (между ведомствами) правил отбора и их технических поправок». Соискателям проектов ЕС повысят порог налоговой задолженности, оставив его «выбору ответственных учреждений»…

Также признано целесообразным «отказаться от слишком высоких требований, национальных показателей, в т.ч. от обязательного требования о применении социально ответственной закупки». Национальными, т.е. применяемыми только в Латвии, до сего времени были 17 показателей!

Сотни квартир и тысячи компьютеров

В числе наиболее значимых проектов на местах Министерство финансов перечисляет:

  • Школам и самоуправлениям поставлены около 36 тысяч компьютеров для всеобщего образования, в т.ч. для социально незащищенных учащихся;

  • Развитие индустриальных парков в Даугавпилсе, Елгаве, Лиепае, Валмиере. Привлечение частных инвестиций и рабочие места;

  • Проекты по созданию около 300 квартир низкой арендной платы;

  • Закупка 15 электроавтобусов для муниципалитетов;

  • 138 проектов для улучшения энергоэффективности зданий.

Всему этому будут содействовать отныне сокращенные сроки введения документации – заключение договоров, поправки, платежи, закупки. На 2026 год планируется сократить время на 15%!

Микроуровень европроектов: забываем про инвалидов

Между тем, при практической реализации магистральных направлений ЕС, у нас видны недочеты. В частности, осуществляемый столичным Департаментом развития города проект велодорожки Рига-Улброка, чья стоимость в 7,7 млн евро в основном профинансирована европейским Механизмом оздоровления и устойчивости (RRF).

Армандс Крузе, председатель правления Общества развития Пурциемса, обратился к депутатам Рижской Думы, указал, что на протяжении 5,9 км имеется только 1 указание о проведении стройки на деньги ЕС, а также «на всем протяжении участка строительных работ не размещена информация… не созданы пешеходные ступеньки на месте снесенных ступенек». «Не подумали о мамочках с детскими колясками и людях с особыми надобностями» и при перестройке Земитанского путепровода, которая велась тем же юридическим лицом.

То есть инвалиды, матери и их дети не могут в полной мере ощутить экономические преимущества вступления Латвии в ЕС. С этим надо что-то делать.

Читайте нас также:
#финансы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
4
0
0
7
3
15

Оставить комментарий

(3)
  • lo gos
    lo gos
    15-го сентября

    На бумаге всё красиво, а на деле всё распихали по карманам.

    85
    1
  • A
    Aleks
    15-го сентября

    Как там поется? Куда уходят деньги В какие кАрманы? Если все так прекрасно осваиваивается,то почему Латвия в жопе ЕС?!Риторический вопрос .

    102
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го сентября

    С этим надо что-то делать -- Как это что делать, на инвалидов можно вообще, как обычно никакого внимания не обращать, ну а детей просто послать к их матери!

    65
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 7 1588
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 381
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 444
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 703

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 12
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 48
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 40
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 46
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 33
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 12
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео