Михалков убедил Путина брать по 50 000 EUR за каждый западный фильм

Бизнес
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Никита Сергеевич имеет доступ на самый верх.

Никита Сергеевич имеет доступ на самый верх.

10% от прокатной выручки таких картина направят на финансирование российского кино.

Владимир Путин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой заявил, что к нему поступают обращения от деятелей кино о введении квот на прокат зарубежных фильмов в России. «Прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино», — сказал он.

Любимова в ответ подтвердила необходимость поддержки отечественного кинематографа, отметив, что пока зарубежные фильмы «не спешат возвращаться» в российский прокат, однако в перспективе помощь российской киноиндустрии станет актуальной. На уточняющий вопрос Путина, поддерживает ли она позицию представителей киноотрасли, министр ответила утвердительно.

Инициатива ранее неоднократно озвучивалась председателем Союза кинематографистов РФ и пропагандистом Никитой Михалковым. В июне, выступая в Госдуме, он предлагал квотировать зарубежные фильмы и ввести специальные условия для их допуска на российский рынок, заявив, что такие меры необходимы для «защиты отечественной киноиндустрии» в случае возвращения западной продукции в кинотеатры.

В марте он направил Путину письмо с предложением ввести обязательный входной взнос в размере 5 миллионов рублей (50 000 евро) за каждую западную картину, подаваемую на рассмотрение для показа в России, а также направлять 10% от прокатной выручки таких фильмов на финансирование российского кино. Кроме того, он настаивал на введении системы «единого окна» для допуска зарубежных фильмов, предлагая назначить ее операторами медиахолдинги «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».

В июле Михалков заявил, что Путин поддержал его предложение о введении квотирования и входных взносов для зарубежных фильмов, наложив соответствующую «резолюцию» на его письмо.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
