Бизнес
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Сын героя - сам герой.

Инвесторам еще не поздно выходить на крипторынок, убежден самый информированный инсайдер.

Кому, как не Эрику Дональдычу Трампу, прогнозировать движения крипторынка? Этот достойный, осведомленный джентльмен, на которого внезапно снизошла благодать предвидения, предсказывает его взрывной рост в ближайшие 18 месяцев. Верим?

Сын американского президента Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что криптоинвесторы находятся на грани финансовой революции. Он спрогнозировал взрывной рост крипторынка в ближайшие 12-18 месяцев. Обращаясь из Нью-Йорка по видеосвязи к участникам мероприятия, организованного криптобиржей Upbit в Сеуле, Эрик Трамп назвал биткоин идеальным инструментом хеджирования рисков в сравнении с традиционными инвестициями в недвижимость.

Исполнительный вице-президент Trump Organization подчеркнул, что, благодаря ограниченному предложению в 21 млн монет, биткоин выигрывает у золота и традиционных активов. Эрик Трамп уверен, что, несмотря на недавний подъем биткоина и достижение им нового исторического максимума, инвесторам еще не поздно выходить на крипторынок. Сейчас он находится на самой ранней стадии, какую только можно себе представить: криптовалюта, наконец, стала массово использоваться за пределами сферы децентрализованных финансов (DeFi), подчеркнул бизнесмен. Он призвал инвестировать в цифровые активы, до того как наступит масштабное бычье ралли крипторынка. «В следующем десятилетии мы, оглядываясь назад, скажем, что были первопроходцами, переосмыслившими современные финансы», – отметил Эрик Трамп.

Также он назвал практическое преимущество криптовалюты перед традиционными банками, приведя в пример транзакцию в биткоинах на сумму $200 000 000, которая обошлась всего в 60 центов и была завершена за считанные секунды. Аналогичный перевод через обычные банки мог бы занять несколько недель, а комиссия составила бы около 3 % от суммы.

Руководитель Trump Organization предупредил, что страны, не желающие внедрять цифровые активы, отстанут в мировой финансовой гонке. Он уверен, что криптовалюты способны ускорить мировой прогресс, как это когда-то случилось благодаря появлению железных дорог и автомобилей. Если банки откажутся внедрять в свою работу блокчейн, то они могут лишиться своих клиентов и оказаться невостребованными. Кроме того, Трамп остался верным своему прогнозу, что рано или поздно биткоин вырастет до $1 000 000.

#криптовалюта
Редакция BB.LV
