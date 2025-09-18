Кому, как не Эрику Дональдычу Трампу, прогнозировать движения крипторынка? Этот достойный, осведомленный джентльмен, на которого внезапно снизошла благодать предвидения, предсказывает его взрывной рост в ближайшие 18 месяцев. Верим?

Сын американского президента Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что криптоинвесторы находятся на грани финансовой революции. Он спрогнозировал взрывной рост крипторынка в ближайшие 12-18 месяцев. Обращаясь из Нью-Йорка по видеосвязи к участникам мероприятия, организованного криптобиржей Upbit в Сеуле, Эрик Трамп назвал биткоин идеальным инструментом хеджирования рисков в сравнении с традиционными инвестициями в недвижимость.

Исполнительный вице-президент Trump Organization подчеркнул, что, благодаря ограниченному предложению в 21 млн монет, биткоин выигрывает у золота и традиционных активов. Эрик Трамп уверен, что, несмотря на недавний подъем биткоина и достижение им нового исторического максимума, инвесторам еще не поздно выходить на крипторынок. Сейчас он находится на самой ранней стадии, какую только можно себе представить: криптовалюта, наконец, стала массово использоваться за пределами сферы децентрализованных финансов (DeFi), подчеркнул бизнесмен. Он призвал инвестировать в цифровые активы, до того как наступит масштабное бычье ралли крипторынка. «В следующем десятилетии мы, оглядываясь назад, скажем, что были первопроходцами, переосмыслившими современные финансы», – отметил Эрик Трамп.

Также он назвал практическое преимущество криптовалюты перед традиционными банками, приведя в пример транзакцию в биткоинах на сумму $200 000 000, которая обошлась всего в 60 центов и была завершена за считанные секунды. Аналогичный перевод через обычные банки мог бы занять несколько недель, а комиссия составила бы около 3 % от суммы.

Руководитель Trump Organization предупредил, что страны, не желающие внедрять цифровые активы, отстанут в мировой финансовой гонке. Он уверен, что криптовалюты способны ускорить мировой прогресс, как это когда-то случилось благодаря появлению железных дорог и автомобилей. Если банки откажутся внедрять в свою работу блокчейн, то они могут лишиться своих клиентов и оказаться невостребованными. Кроме того, Трамп остался верным своему прогнозу, что рано или поздно биткоин вырастет до $1 000 000.