AstraZeneca заморозила 200 000 000 фунтов инвестиций в Кембридж 0 400

Бизнес
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Азиатские рынки все еще интересуются "биг фармой".

Азиатские рынки все еще интересуются "биг фармой".

Сейчас уже не фестиваль ковидобесия - приходится ужиматься.

Компания приостановила расширение в Кембридже на фоне сложной бизнес-среды. Решение означает остановку всех новых проектов AstraZeneca в Великобритании, включая ранее заявленные планы по созданию тысяч рабочих мест.

Фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила реализацию инвестиционного проекта в размере 200 миллионов фунтов ($270 000 000) по расширению исследовательского центра в Кембридже. Речь идет о паузе в новых вложениях в Великобританию.

Инвестиции, анонсированные весной 2024 года, предполагали создание около 1 тысячи рабочих мест. Однако теперь расширение не будет реализовано, и компания заявила о «постоянной переоценке инвестиционных потребностей».

Это уже второй крупный отказ AstraZeneca от проектов в стране: в январе компания закрыла планы по вложению 450 млн фунтов в производство вакцин в северной Англии из-за снижения господдержки.

Схожие шаги предприняли и другие мировые фармпроизводители. На этой неделе Merck & Co. отказалась от создания исследовательского центра в Лондоне, указав на неблагоприятную деловую среду.

Эксперты отмечают, что фармацевтическая индустрия все чаще исключает Великобританию из списка приоритетных направлений для инвестиций. Ассоциация британской фармацевтической индустрии (ABPI) заявила, что стагнация переговоров правительства и компаний по вопросу возврата части выручки в систему здравоохранения снижает привлекательность страны.

На этом фоне AstraZeneca активно наращивает проекты в США, где к 2030 году планирует вложить $50 млрд в расширение производства и исследований.

#фармацевтика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
