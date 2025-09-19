«Как купить краденый авто»: предупреждают о поддельной «казахстанской» древесине в Балтии

Для ограничения торговли незаконной древесиной в странах Балтии необходимо работать над информированием общества и поощрением личной ответственности, заявил в интервью агентству LETA руководитель Совета по надзору за лесами (FSC) в странах Балтии Айдас Пиворюнас.

Отвечая на вопрос о том, насколько серьёзной проблемой в настоящее время является торговля незаконной древесиной и отслеживание её происхождения, он отметил, что страны Балтии граничат с Россией и Беларусью, а это означает, что если в этих странах происходит что-то незаконное, последствия ощущаются и в Балтии.

Тем не менее Пиворюнас подчеркнул, что вопрос незаконных рубок и незаконной заготовки древесины без разрешений в Европе в целом сейчас не является особенно актуальным, и фактически такие случаи не фиксируются.

Однако по-прежнему актуальной может быть проблема с фальсификацией происхождения древесины, ввезённой из стран-агрессоров. Руководитель FSC в странах Балтии пояснил, что, например, когда древесину из России покупает покупатель в Казахстане, затем подделывает документы о её происхождении и продаёт её в Балтии как казахстанскую древесину.

«Если вам предлагают подозрительно дешёвую древесину — это ваш выбор: отклонить такое предложение или начать эту игру. (...) Это то же самое, как если бы вы покупали краденый автомобиль», — сказал Пиворюнас, подчёркивая, что ответственность за приобретение незаконной древесины лежит на покупателях.

Он также отметил, что FSC-сертификация обеспечивает прослеживаемость цепочки поставок круглого леса и его происхождение.

«Так что если мы видим сейчас, что есть компании, которые не хотят присоединяться к системе FSC, возможно, именно они действуют в серой, если не в чёрной зоне», — добавил Пиворюнас.

Он также подчеркнул, что за последние годы борьба таможенных служб стран Балтии с нелегальной древесиной из России и Беларуси была эффективной и эффективнее, чем в других странах. Это, по его словам, даёт надежду на то, что структуры стран Балтии достаточно дееспособны для решения подобных проблем.