Польские компании не уступают мировым лидерам и должны стать опорой национальной энергетики, заявил премьер-министр Дональд Туск на Форуме возобновляемой энергии в Варшаве. По его словам, Польша обязана быть суверенной в вопросах энергетики и не позволять дискриминации собственных предпринимателей.

«Никто больше не будет использовать польские государственные деньги и обходить наших подрядчиков. Начинается бело-красный раздел для польского бизнеса. Я буду каждый день следить, чтобы программа реполонизации экономики и госзаказов стала фактом», — подчеркнул глава правительства.

Туск отметил, что только в прошлом году объем государственных закупок достиг 580 миллиардов злотых (136 миллиардов евро), а в ближайшие годы планируются триллионные расходы, в том числе на развитие энергетики и строительство офшорных ветропарков в Балтийском море. Задача правительства — чтобы максимальная часть этих средств оставалась в стране и работала на польские фирмы.

Особый акцент сделан на поддержку национальных предприятий в сфере «зеленой» энергетики. На форуме Министерство государственных активов, Агентство промышленного развития и крупнейшие госкомпании — Orlen, PGE и PZU — подписали декларацию о расширении участия польских компаний во второй фазе строительства балтийских ветропарков. Министр государственных активов Войцех Бальчун сообщил, что готовятся новые государственные рекомендации по закупочной политике, которые укрепят позиции местных подрядчиков.

Туск резюмировал, что Польша вступает в новый этап экономической политики, где польские предприниматели и отечественная энергетика станут ключевыми бенефициарами государственных инвестиций.