Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Плюс 16%: власти Латвии хотят повысить налогообложение печатных изданий на русском языке 6 1063

Бизнес
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Плюс 16%: власти Латвии хотят повысить налогообложение печатных изданий на русском языке
ФОТО: Unsplash

Со следующего года книги, журналы и газеты на русском языке в Латвии будут облагаться ставкой НДС в размере 21%. Сейчас для печатной продукции действует ставка 5%.

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% будет действовать для книг, изданных не на латышском языке и не на языках стран-членов Европейского союза (ЕС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов, говорится в информационном сообщении Минфина по проекту государственного бюджета.

Ставка НДС в размере 21% будет применяться также к поставке и подписке на газеты и публикации (в том числе в интернете), если они не на латышском языке, языке ЕС или ОЭСР.

Это в основном коснется книг и публикаций на русском языке. Также подорожают платные публикации на украинском, белорусском и других языках.

Книги и периодические издания на латышском языке, а также на языках ЕС или ОЭСР по-прежнему будут облагаться НДС по сниженной ставке 5%.

К странам-членам и кандидатам в члены ОЭСР относятся все страны ЕС, кроме Кипра. Другие страны-члены и кандидаты в члены ОЭСР: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Израиль, Индонезия, Исландия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Перу, Таиланд, Турция, Чили, Швейцария, Южная Корея и Япония.

По оценкам Минфина, эта за счет повышения «налога на СМИ» удастся собрать с читателей и писателей один миллион евро.

Читайте нас также:
#русский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
8

Оставить комментарий

(6)
  • ES
    Ella Stroika
    22-го сентября

    Очередное дерьмо для страны и её людей. Мерзость.

    6
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    20-го сентября

    Эх, как же мягок был совок к этим пидарасам... Только не верещите потом, если путенчек окончательно решит латышский вопрос.

    9
    2
  • Д
    Дед
    19-го сентября

    Да, пох! Правители полные идиоты. Они хотят, чтобы с нашими местными русскими общались российские СМИ. Как скажите, мы и так только с ними общаемся и мнение правителей нам не только пох, но мы его даже не слышим. Латышские же правители не хотят разговаривать на русском языке. Лошадь можно привести к воде, но пить ее заставить нельзя.

    15
    1
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    Как я понимаю Виссароиныча и радость людей,когда он расстрелял тысячи таких чекистов как наше правительство и лично министр финансов,приидывабшихся русскими,а это было почти 100 лет обратно. Вы уверены,типа латыши,что история не повторится?Я не уверен .Эх,дожить бы до этих радостных времен. Кстати,не я один так думаю-многие латыши считают так же и этих ,латышей,,ненавидят больше,чем русские.Подождем вашу маму-подожлем вашу мать 😈👽

    12
    4
  • NB
    Nose Bose
    19-го сентября

    -100k налогоплательщиков в ближайшие 10 лет. Жуйте нaцuкu, всaсiaвайте :)

    9
    1
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    А что ещё можно ожидать от жидо пидорасов ?И никакого антисемитизма -они ж латыши. Особенно Ашераден.

    13
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест 136
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт 193
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 8 1714
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 405

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 19
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 28
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 43
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 97
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 53
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 85
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 19
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 28
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео