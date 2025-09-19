Плюс 16%: власти Латвии хотят повысить налогообложение печатных изданий на русском языке

Со следующего года книги, журналы и газеты на русском языке в Латвии будут облагаться ставкой НДС в размере 21%. Сейчас для печатной продукции действует ставка 5%.

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% будет действовать для книг, изданных не на латышском языке и не на языках стран-членов Европейского союза (ЕС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов, говорится в информационном сообщении Минфина по проекту государственного бюджета.

Ставка НДС в размере 21% будет применяться также к поставке и подписке на газеты и публикации (в том числе в интернете), если они не на латышском языке, языке ЕС или ОЭСР.

Это в основном коснется книг и публикаций на русском языке. Также подорожают платные публикации на украинском, белорусском и других языках.

Книги и периодические издания на латышском языке, а также на языках ЕС или ОЭСР по-прежнему будут облагаться НДС по сниженной ставке 5%.

К странам-членам и кандидатам в члены ОЭСР относятся все страны ЕС, кроме Кипра. Другие страны-члены и кандидаты в члены ОЭСР: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Израиль, Индонезия, Исландия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Перу, Таиланд, Турция, Чили, Швейцария, Южная Корея и Япония.

По оценкам Минфина, эта за счет повышения «налога на СМИ» удастся собрать с читателей и писателей один миллион евро.