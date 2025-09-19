По миллиону евро за каждые 9 метров: названа стоимость ремонта Вантового моста

Строительные компании предлагают выполнить реконструкцию 625-метрового Вантового моста примерно за 70 миллионов евро, следует из информации, опубликованной в Электронной системе закупок.

Эти предложения примерно на 30 миллионов евро меньше, чем полученные в прошлом году. Тогда строители пытались получить с города за ремонт моста около 100 млн евро. Интересно, они завышали цены в прошлом году или занижают – в этом?

В конкурсе на реконструкцию моста подали заявки два претендента.

Объединение поставщиков «Vanšu tilts», в которое входят SIA «Hanza Construction Group», SIA «Tilts» и SIA «Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs Vektors T», подало предложение на 69 802 998 евро.

В свою очередь объединение «BBVA», в которое входят SIA «Baltijas būve», SIA «Abora», латвийско-литовское совместное предприятие SIA «Viadukts» и полное товарищество «3A», предложило выполнить реконструкцию моста за 70 327 026 евро.

Ранее сообщалось, что первый тендер на реконструкцию моста, организованный в прошлом году, был прекращен, так как заявку подал только один претендент, чье предложение (100 млн евро) превышало финансовые возможности Рижской думы.

Общий срок выполнения договора установлен до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отводится на проектирование, а до 24 месяцев — на строительные работы.

В Риге всего 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже выработала свой ресурс, о чём свидетельствует их внешний вид и техническое состояние.