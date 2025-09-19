Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

По миллиону евро за каждые 9 метров: названа стоимость ремонта Вантового моста 2 597

Бизнес
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
По миллиону евро за каждые 9 метров: названа стоимость ремонта Вантового моста

Строительные компании предлагают выполнить реконструкцию 625-метрового Вантового моста примерно за 70 миллионов евро, следует из информации, опубликованной в Электронной системе закупок.

Эти предложения примерно на 30 миллионов евро меньше, чем полученные в прошлом году. Тогда строители пытались получить с города за ремонт моста около 100 млн евро. Интересно, они завышали цены в прошлом году или занижают – в этом?

В конкурсе на реконструкцию моста подали заявки два претендента.

Объединение поставщиков «Vanšu tilts», в которое входят SIA «Hanza Construction Group», SIA «Tilts» и SIA «Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs Vektors T», подало предложение на 69 802 998 евро.

В свою очередь объединение «BBVA», в которое входят SIA «Baltijas būve», SIA «Abora», латвийско-литовское совместное предприятие SIA «Viadukts» и полное товарищество «3A», предложило выполнить реконструкцию моста за 70 327 026 евро.

Ранее сообщалось, что первый тендер на реконструкцию моста, организованный в прошлом году, был прекращен, так как заявку подал только один претендент, чье предложение (100 млн евро) превышало финансовые возможности Рижской думы.

Общий срок выполнения договора установлен до 36 месяцев, из которых до 12 месяцев отводится на проектирование, а до 24 месяцев — на строительные работы.

В Риге всего 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть из них уже выработала свой ресурс, о чём свидетельствует их внешний вид и техническое состояние.

Читайте нас также:
#рижская дума #мосты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
3

Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    20-го сентября

    Интересно, а что именно вхождит в этот ремонт? Снести до основанья, а затем.... новый мост? Или просто зашлифовать и покрасить?

    2
    2
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    В Дании построили вантовый мост через Большой Бельт длиной 18 км за 3,8 млрд.долларов,а в Латвии ремонт 625 м -70 млн евро.Почувствуйте разницу.Страна Чудных воров и жуликов .

    15
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест 136
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт 193
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 8 1714
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 405

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 19
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 28
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 43
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 97
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 53
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 85
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 19
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 28
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 43

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео