Бывший Danone в РФ вводит исламские стандарты

Подконтрольная выходцам из Чечни компания Health & Nutrition (H&N; до сентября 2023 года — «Danone Россия») — крупнейший российский производитель молочной продукции и детского питания — намерена провести сертификацию почти всех своих молокозаводов на соответствие продукции стандартам «халяль» (пища, дозволенная к употреблению мусульманами). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что недавно такой сертификат получил входящий в H&N самарский молочный комбинат «Самаралакто», который, в свою очередь, потребовал от своих поставщиков сырья также пройти аналогичную процедуру. На новые требования молокозавода еще в июне обратил внимание военблогер Алексей Живов, который опубликовал в своем Telegram-канале скан документа, полученного поставщиками.

В документе, который опубликовал Живов, молокозавод просил получателя направить ему «протокол испытаний, подтверждающий отсутствие ДНК свиньи в поставляемом сыром молоке». В письме было сказано, что на молочном комбинате уже «проведена сертификация и введен в действие национальный стандарт производства пищевой продукции «Халяль» (ГОСТ Р 70401-2022)».

Название молочного завода Живов не раскрыл, но о том, что речь идет о комбинате «Самаралакто», пишет, помимо RTVI, и «Самарское Обозрение» (оно подчеркивает, что требования поставщикам выставило не само «Самаралакто», а именно H&N). По сведениям RTVI, H&N планирует провести халяльную сертификацию «почти для всех молокозаводов» — как рассказали источники, процедура связана с расширением присутствия холдинга в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и других арабских странах.

В самой Health & Nutrition 17 сентября заявили, что компания «активно развивает экспортное направление», что «предполагает сертификацию заводов по различным стандартам иностранных государств». «Например, свои требования есть у китайских регуляторов, свои — у ближневосточных. При этом регулирование касается только экспорта, речи о перестройке всего производства под нормы иностранных регуляторов не идет», — подчеркнули в H&N. Что касается завода «Самаралакто», никаких дополнительных требований к поставщикам со стороны H&N не предъявлялось, сертификат «халяль» этот завод «в настоящий момент не получает», сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что решение о том, какие именно заводы будут получать те или иные международные сертификаты, будет зависеть от динамики развития экспорта. О получении первого сертификата «халяль» пресс-служба H&N сообщила еще в феврале этого года. Тогда сертификат был предоставлен продукции Ялуторовского молочного комбината (Тюменская область), в перечень сертифицированной продукции вошли ультрапастеризованное молоко, сливки и творог торговой марки «Простоквашино», а также сухое молоко.

Гендиректор компании H&N Якуб Закриев тогда отмечал, что получение сертификата «халяль» «не только открывает дорогу на экспорт и удостоверяет соответствие продукта правилам ислама, но и подтверждает высокие стандарты качества и безопасности». В июне H&N сообщила, что осуществила первую пробную поставку молочной продукции в ОАЭ (отгрузка включала одну паллету общим весом 700 кг: 624 единицы сливок и 156 единиц ультрапастеризованного молока «Простоквашино»).

В компании говорили о планируемых поставках в ОАЭ творога и сметаны, а также йогуртов «Простоквашино» и «Растишка». Прогнозируемый объем экспорта в ОАЭ до конца 2025 года — 100–150 т, отмечали в H&N. «Интерфакс» в июне писал, что в 2024 году H&N увеличила выручку на 21,6%, до более 140 000 000 000 рублей, а производство продукции — на 20,6%, почти до 950 000 т.