Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бывший Danone в РФ вводит исламские стандарты 0 313

Бизнес
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Бывший Danone в РФ вводит исламские стандарты

Молокозавод просил получателя направить ему «протокол испытаний, подтверждающий отсутствие ДНК свиньи в поставляемом сыром молоке».

Подконтрольная выходцам из Чечни компания Health & Nutrition (H&N; до сентября 2023 года — «Danone Россия») намерена провести сертификацию «почти всех» своих молокозаводов на соответствие продукции стандартам «халяль», сообщает RTVI со ссылкой на источники. По сведениям издания, это связано с расширением присутствия компании в ОАЭ и других арабских странах. О получении первого сертификата «халяль» H&N сообщила в феврале этого года — он был предоставлен продукции Ялуторовского молочного комбината. В июне компания рассказала, что осуществила первую пробную поставку молочной продукции в ОАЭ.

Подконтрольная выходцам из Чечни компания Health & Nutrition (H&N; до сентября 2023 года — «Danone Россия») — крупнейший российский производитель молочной продукции и детского питания — намерена провести сертификацию почти всех своих молокозаводов на соответствие продукции стандартам «халяль» (пища, дозволенная к употреблению мусульманами). Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что недавно такой сертификат получил входящий в H&N самарский молочный комбинат «Самаралакто», который, в свою очередь, потребовал от своих поставщиков сырья также пройти аналогичную процедуру. На новые требования молокозавода еще в июне обратил внимание военблогер Алексей Живов, который опубликовал в своем Telegram-канале скан документа, полученного поставщиками.

В документе, который опубликовал Живов, молокозавод просил получателя направить ему «протокол испытаний, подтверждающий отсутствие ДНК свиньи в поставляемом сыром молоке». В письме было сказано, что на молочном комбинате уже «проведена сертификация и введен в действие национальный стандарт производства пищевой продукции «Халяль» (ГОСТ Р 70401-2022)».

Название молочного завода Живов не раскрыл, но о том, что речь идет о комбинате «Самаралакто», пишет, помимо RTVI, и «Самарское Обозрение» (оно подчеркивает, что требования поставщикам выставило не само «Самаралакто», а именно H&N). По сведениям RTVI, H&N планирует провести халяльную сертификацию «почти для всех молокозаводов» — как рассказали источники, процедура связана с расширением присутствия холдинга в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и других арабских странах.

В самой Health & Nutrition 17 сентября заявили, что компания «активно развивает экспортное направление», что «предполагает сертификацию заводов по различным стандартам иностранных государств». «Например, свои требования есть у китайских регуляторов, свои — у ближневосточных. При этом регулирование касается только экспорта, речи о перестройке всего производства под нормы иностранных регуляторов не идет», — подчеркнули в H&N. Что касается завода «Самаралакто», никаких дополнительных требований к поставщикам со стороны H&N не предъявлялось, сертификат «халяль» этот завод «в настоящий момент не получает», сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что решение о том, какие именно заводы будут получать те или иные международные сертификаты, будет зависеть от динамики развития экспорта. О получении первого сертификата «халяль» пресс-служба H&N сообщила еще в феврале этого года. Тогда сертификат был предоставлен продукции Ялуторовского молочного комбината (Тюменская область), в перечень сертифицированной продукции вошли ультрапастеризованное молоко, сливки и творог торговой марки «Простоквашино», а также сухое молоко.

Гендиректор компании H&N Якуб Закриев тогда отмечал, что получение сертификата «халяль» «не только открывает дорогу на экспорт и удостоверяет соответствие продукта правилам ислама, но и подтверждает высокие стандарты качества и безопасности». В июне H&N сообщила, что осуществила первую пробную поставку молочной продукции в ОАЭ (отгрузка включала одну паллету общим весом 700 кг: 624 единицы сливок и 156 единиц ультрапастеризованного молока «Простоквашино»).

В компании говорили о планируемых поставках в ОАЭ творога и сметаны, а также йогуртов «Простоквашино» и «Растишка». Прогнозируемый объем экспорта в ОАЭ до конца 2025 года — 100–150 т, отмечали в H&N. «Интерфакс» в июне писал, что в 2024 году H&N увеличила выручку на 21,6%, до более 140 000 000 000 рублей, а производство продукции — на 20,6%, почти до 950 000 т.

Читайте нас также:
#промышленность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic отранжирует желающих улететь пассажиров
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест 136
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт 193
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 8 1714
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 405

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 23
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 29
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 44
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 97
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 53
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 85
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 23
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 29
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 44

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео