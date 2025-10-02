Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из Риги в США без пересадок: что это даст Латвии и Балтии 0 185

Бизнес
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Из Риги в США без пересадок: что это даст Латвии и Балтии
ФОТО: pixabay

Прямые авиарейсы между рижским аэропортом и США обеспечили бы значительные преимущества для дальнейшего развития Латвии и всего Балтийского региона, заявил агентству LETA член правления Латвийской авиационной ассоциации Зигмар Вестфалс.

Он указал, что такие рейсы способствовали бы росту деловых связей и инвестиций, а также стимулировали бы туристический поток, привлекая больше путешественников из США в Балтию и создавая дополнительные доходы для гостиничного, ресторанного и культурного секторов. Кроме того, для пассажиров сократилось бы время ожидания между рейсами и, соответственно, затраты.

Вестфалс подчеркнул, что рижский аэропорт мог бы укрепить свои позиции как региональный узел между Северной Америкой, Северной и Восточной Европой, что повысило бы его конкурентоспособность по сравнению с другими аэропортами региона.

"Также такое сообщение имело бы стратегическое и геополитическое значение, укрепляя связи Балтии с союзниками по НАТО. Дополнительным преимуществом стало бы расширение возможностей для авиагрузоперевозок, что обеспечило бы экспортёрам из Латвии и Балтии более прямой и безопасный доступ к рынку США", – добавил Вестфалс.

По мнению ассоциации, такой маршрут стал бы важным шагом как в укреплении экономического роста, так и региональной безопасности и конкурентоспособности.

Как уже сообщалось, Министерство сообщения передало на согласование с другими учреждениями информационный доклад, в котором разработаны программы разделения рисков и маркетинговой поддержки для укрепления позиций Латвии как авиационного центра Балтии и укрепления позиций рижского аэропорта в Северной Европе, информировали в министерстве.

Необходимые механизмы поддержки включают программу разделения рисков для развития дальнемагистральных рейсов, маркетинговую поддержку авиакомпаниям для стимулирования въездного туризма, а также маркетинговую поддержку авиаперевозчиков для открытия новых маршрутов и улучшения региональной связности.

Стратегическая цель разработанных программ поддержки – начать регулярные дальнемагистральные рейсы с Северной Америкой, увеличить пассажиропоток на существующих направлениях рижского аэропорта, способствующих развитию въездного туризма, а также поощрять готовность авиакомпаний инвестировать в рижский аэропорт, открывая новые направления или увеличивая частоту рейсов на уже существующих маршрутах.

Для финансирования программы поддержки с 2026 по 2030 год в общей сложности потребуется 18 миллионов евро.

Также сообщалось, что авиакомпания Norse Atlantic Airways в будущем планирует осуществлять рейсы по маршруту Рига – Нью-Йорк.

Представители авиакомпании указывают, что рейс Рига – Нью-Йорк является частью долгосрочного видения компании. Однако, чтобы он стал реальностью, необходимо выполнение ряда условий. Одним из таких условий является хорошее сотрудничество с партнёрами в Латвии и странах Балтии.

Читайте нас также:
#авиа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Изображение к статье: Boeing срывает сроки сдачи в эксплуатацию нового самолета 777X
Спасибо вам за миллиарды, вы свободны! Как иностранных инвесторов лишили ВНЖ в Латвии
Изображение к статье: Клиенты из Юго-Восточной Азии тоже смогут наслаждаться видами на Луцавсалу. Эксклюзив!
Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии
Изображение к статье: Появилась концепция Национального футбольного стадиона Латвии Эксклюзив!
Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП
Изображение к статье: Ride Mobility продолжил прокат мопедов, несмотря на запрет ЦЗПП
Изображение к статье: Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США
Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США 123
Изображение к статье: Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь
Маленькие магазины в Видземе не чувствуют последствий ограничений на алкоголь 136
Изображение к статье: Производитель молочной продукции «Grasbergs» прекратил производство
Производитель молочной продукции «Grasbergs» прекратил производство 2 209
Изображение к статье: Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС
Будет ли зарплата расти дальше и что изменит директива ЕС 1 169

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 35
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 91
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 84
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 19
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 14
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео