Прямые авиарейсы между рижским аэропортом и США обеспечили бы значительные преимущества для дальнейшего развития Латвии и всего Балтийского региона, заявил агентству LETA член правления Латвийской авиационной ассоциации Зигмар Вестфалс.

Он указал, что такие рейсы способствовали бы росту деловых связей и инвестиций, а также стимулировали бы туристический поток, привлекая больше путешественников из США в Балтию и создавая дополнительные доходы для гостиничного, ресторанного и культурного секторов. Кроме того, для пассажиров сократилось бы время ожидания между рейсами и, соответственно, затраты.

Вестфалс подчеркнул, что рижский аэропорт мог бы укрепить свои позиции как региональный узел между Северной Америкой, Северной и Восточной Европой, что повысило бы его конкурентоспособность по сравнению с другими аэропортами региона.

"Также такое сообщение имело бы стратегическое и геополитическое значение, укрепляя связи Балтии с союзниками по НАТО. Дополнительным преимуществом стало бы расширение возможностей для авиагрузоперевозок, что обеспечило бы экспортёрам из Латвии и Балтии более прямой и безопасный доступ к рынку США", – добавил Вестфалс.

По мнению ассоциации, такой маршрут стал бы важным шагом как в укреплении экономического роста, так и региональной безопасности и конкурентоспособности.

Как уже сообщалось, Министерство сообщения передало на согласование с другими учреждениями информационный доклад, в котором разработаны программы разделения рисков и маркетинговой поддержки для укрепления позиций Латвии как авиационного центра Балтии и укрепления позиций рижского аэропорта в Северной Европе, информировали в министерстве.

Необходимые механизмы поддержки включают программу разделения рисков для развития дальнемагистральных рейсов, маркетинговую поддержку авиакомпаниям для стимулирования въездного туризма, а также маркетинговую поддержку авиаперевозчиков для открытия новых маршрутов и улучшения региональной связности.

Стратегическая цель разработанных программ поддержки – начать регулярные дальнемагистральные рейсы с Северной Америкой, увеличить пассажиропоток на существующих направлениях рижского аэропорта, способствующих развитию въездного туризма, а также поощрять готовность авиакомпаний инвестировать в рижский аэропорт, открывая новые направления или увеличивая частоту рейсов на уже существующих маршрутах.

Для финансирования программы поддержки с 2026 по 2030 год в общей сложности потребуется 18 миллионов евро.

Также сообщалось, что авиакомпания Norse Atlantic Airways в будущем планирует осуществлять рейсы по маршруту Рига – Нью-Йорк.

Представители авиакомпании указывают, что рейс Рига – Нью-Йорк является частью долгосрочного видения компании. Однако, чтобы он стал реальностью, необходимо выполнение ряда условий. Одним из таких условий является хорошее сотрудничество с партнёрами в Латвии и странах Балтии.