Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США 0 124

Бизнес
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почта Латвии возобновила доставку всех видов писем в США

ГАО «Latvijas pasts» возобновило доставку всех видов писем в США, сообщили агентству LETA в компании.

В то же время отправка посылок и бандеролей в США по-прежнему приостановлена.

«Latvijas pasts» восстановил отправку всех видов почтовых отправлений в США и на принадлежащие им территории, включая Американское Самоа, Гуам, Гавайи, Малым Тихоокеанским островам, Маршалловы острова, Микронезию, Палау, Пуэрто-Рико, Виргинские и Северные Марианские острова.

Таким образом, клиенты «Latvijas pasts» могут отправлять простые, заказные и отслеживаемые письма с документами.

Компания постепенно восстанавливает процесс доставки, и первым шагом стала отправка писем с документами в США.

Кроме того, в сотрудничестве с Международной почтовой корпорацией в настоящее время разрабатывается решение, которое в ближайшее время позволит начать доставку бандеролей и посылок в США. Параллельно ведётся работа с партнёром, имеющим право администрировать налоги США на все входящие почтовые отправления.

В компании поясняют, что приостановленный президентом США Дональдом Трампом беспошлинный режим повлиял на деятельность почтовых операторов Европы, в том числе Почту Латвии. Таможенная политика США связана с выполнением новых требований в отношении коммерческих отправлений и корректным обменом таможенными данными, подтверждающим, что пошлины с отправлений уплачены.

Оборот «Latvijas pasts» в прошлом году составил 93,743 млн евро, что на 13,4% меньше, чем в 2023 году. Кроме того, компания понесла убытки в размере 111 203 евро по сравнению с прибылью годом ранее.

«Latvijas pasts» обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии. Компания осуществляет внутренние и международные доставки — от электронной коммерции и посылок до прессы, письменной корреспонденции и персонализированных логистических решений. «Latvijas pasts» является полностью государственным предприятием, в котором работают около 1800 человек.

#почта
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

