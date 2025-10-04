Baltijas balss logotype
Рост акций Tesla позволил 54-летнему Маску вырваться в рейтинге с полутриллионом USD

Бизнес
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Богатый и знаменитый - но уже не в политике.

Богатый и знаменитый - но уже не в политике.

Эксцентричный южноафриканец больше не дает советов Дональду Трампу.

Руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 500 миллиардов долларов, благодаря росту стоимости акций его фирм в этом году.

Помимо Tesla, в последние месяцы росла оценка и его других предприятий, включая стартап в области искусственного интеллекта xAI и космическую компанию SpaceX. По данным индекса миллиардеров Forbes, вечером 1 октября состояние Маска кратковременно достигло 500,1 миллиарда долларов, прежде чем немного снизилось до отметки чуть выше 499 миллиардов.

Этот рубеж еще больше закрепляет статус Маска как самого богатого человека в мире, оставляя конкурентов в глобальном технологическом секторе далеко позади.

По данным Forbes, вторым по богатству человеком в мире считается основатель Oracle Ларри Эллисон с состоянием около 350,7 миллиардов долларов.

Эллисон ненадолго обошел Маска в прошлом месяце после того, как акции Oracle подскочили более чем на 40% благодаря неожиданно оптимистичному прогнозу компании по облачной инфраструктуре и сделкам в области искусственного интеллекта.

Огромное состояние Маска тесно связано с его более чем 12%-ной долей в Tesla, акции которой значительно выросли в этом году.

По итогам торгов в Нью-Йорке в минувшую среду акции Tesla подорожали более чем на 3,3% и с начала года выросли уже более чем на 20%.

#илон маск
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
