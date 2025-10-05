Baltijas balss logotype
Каждое нововведение убивает торговлю, надо повышать расценки - эксперт

Бизнес
Дата публикации: 05.10.2025
tv24
Изображение к статье: Каждое нововведение убивает торговлю, надо повышать расценки - эксперт

Оборот падает, покупательная способность людей снижается, персонал стареет, многие хозяева магазинов устают от постоянных нововведений и перемен - торговцы бьют тревогу по поводу гибели мелких торговых точек. Об этом сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs председатель правления сети магазинов Lats Раймондс Окманис.

Он признал, что ложку дёгтя во всё это добавляют всяческие новые правила и ограничения - начиная с тароматов и заканчивая ограничениями на торговлю алкоголем. "Всё это создаёт отрицательное впечатление, плюс ещё то, что многие СМИ обращают внимание на огромные наценки, цены, и во всём виноват хозяин магазина", - заявил Окманис.

Бизнесмен считает, что эти наценки не так уж велики, а при небольших оборотах наценка должна быть ещё больше. Но тогда снова встаёт вопрос - а захотят ли покупатели ходить в такой магазин? Окманис добавил, что "сейчас на возу навалено столько всего, что люди устают".

Каждый раз, когда происходят какие-то "резкие движения", появляются люди, в том числе и хозяева магазинов, которые предпочитают покончить с этим делом. Так бывает в любом бизнесе. Это для них своего рода оправдание - теперь я уже не потяну, потому что надо покупать новые кассовые системы, компьютеры, ценники и так далее. Это самооправдание - мол, теперь я могу закрыть магазин. В основном это так происходит, пояснил Окманис.

#торговля
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    5-го октября

    Как я понимаю поляков с их плакатами,когда в Варшаве на демонстрацию протеста вышел миллион поляков ...Ой,как понимаю... Гитлер тоже все понял и решил все очень кардинально.😭

    2
    2

Видео