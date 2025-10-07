Baltijas balss logotype
Перу - молибденовая сверхдержава: почему этот металл необходим миру

Бизнес
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тугоплавкое сырье нужно для всех развитых стран.

Тугоплавкое сырье нужно для всех развитых стран.

В области электроники он используется при производстве нитей накала.

Перу занимает второе место в мире по производству молибдена, что является результатом роста добычи меди, где этот металл получают в качестве побочного продукта.

По данным Геологической службы США, в 2024 году наша страна произвела 41 000 тонн молибдена, уступив только Китаю со 110 000 тонн. На третьем месте находится Чили с 38 000 тонн в год, за ней следуют Соединенные Штаты с 33 000 тонн в год и Мексика с 17 000 тонн в год.

На региональном уровне, согласно бюллетеню Minem по статистике горнодобывающей промышленности, в период с января по июль текущего года провинция Такна лидирует по производству с 5991 тысячами тонн. За ним следуют Арекипа с 5477 тысячами тонн, Мокегуа с 5197 тысячми тонн и Анкаш с 2486 тысячами тонн.

Что касается компаний с наибольшим вкладом за тот же период, то лидирует Southern Perú Copper Corporation с долей 37,1%, за ней следуют горнодобывающая компания Cerro Verde S.A.A. (24%), Anglo American Quellaveco S.A. (12%) и Antamina (10,9%).

Молибден - это переходный металл с выдающейся способностью выдерживать высокие температуры без потери коррозионной стойкости. Благодаря этим свойствам он стал незаменимым компонентом в различных отраслях промышленности.

Одно из его наиболее важных применений - производство различных видов нержавеющей стали и высокопрочной стали. Добавление небольших количеств молибдена повышает их стойкость к износу и коррозии, что делает их идеальными для химических заводов, нефтеперерабатывающих заводов и морских платформ.

Молибден также способствует улучшению качества топлива и сокращению выбросов загрязняющих веществ, поскольку он необходим в процессе гидродесульфурации, в результате которого снижается содержание серы. Кроме того, он играет важную роль в разработке катализаторов для нефтегазовой промышленности.

В области электроники он используется при производстве нитей накала для лампочек и ЖК-дисплеев, а также в электрических и полупроводниковых контактах. Его высокая электрическая и теплопроводность в сочетании с термостойкостью делают его идеальным материалом для высокоточных компонентов.

#металл
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
