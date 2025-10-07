Baltijas balss logotype
Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти 2 315

Бизнес
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Rail Baltica: достоят ли Рижскую петлю и когда это может произойти
ФОТО: LETA

Рижская петля запланирована во второй очереди железнодорожного проекта «Rail Baltica», сообщил в интервью агентству LETA председатель правления совместного предприятия трёх Балтийских стран – акционерного общества «RB Rail» Марко Кивила, пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что первая очередь проекта «Rail Baltica» включает строительство всей основной трассы до 2030 года, тогда как сроки реализации второй очереди ещё не согласованы с профильными министерствами стран Балтии.

«Сейчас все работают над реализацией первой очереди. Когда она перейдёт в стабильную фазу исполнения, думаю, появится больше времени для обсуждения второй очереди», – отметил Кивила.

Он подтвердил, что министерство запрашивало анализ затрат и выгод для обоих вариантов соединения южной и северной частей Риги с основной трассой «Rail Baltica», но пока для этого не предусмотрено финансирование, поэтому процесс отложен.

«Сейчас Латвии необходимо сосредоточиться на строительстве соединения до границы с Литвой и далее моста через Даугаву до Саласпилса, чтобы можно было создать узел соединения с железной дорогой шириной колеи 1520 миллиметров и запустить челночный поезд до рижских станций, тем самым как можно быстрее подключив Ригу к основной трассе "Rail Baltica"», – пояснил Кивила.

Он указал, что первая очередь «Rail Baltica» предусматривает строительство всей основной трассы, однако в плане приоритетов финансирования в Латвии речь идёт об участке от литовской границы до Саласпилса при условии, если не будут найдены другие альтернативные источники финансирования.

Согласно информации совместного предприятия «RB Rail», стоимость первой очереди проекта «Rail Baltica» в странах Балтии может составить 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии – 5,5 миллиарда евро, однако потенциальная экономия может достичь 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также возможны другие способы сокращения расходов.

Общие затраты проекта, согласно анализу затрат и выгод, могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года предполагалось, что проект обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект «Rail Baltica» предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы в дальнейшем соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию шириной 1435 мм и протяжённостью 870 километров, по которой поезда смогут двигаться со скоростью до 240 километров в час.

#rail baltica
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го октября

    Тот что начат ж.д. мост , то его нужно валить. Каждый понимающий сопромат скажет, что любая ферма, балка , ригель опираются концами на опоры, а не не середину. Сейчас монолитная конструкция висит в воздухе над водой, без опор и разрушается от собственного веса. Видимо дальше не строят, не потому что нет денег, а потому что не знают, что делать дальше. А выход там один. Валить надо всё и делать заново, согласно правилам СНиП.

    3
    2
  • A
    Aleks
    7-го октября

    Эти бы деньги,да в другие места,но кому это надо?Не колония решает,кому и как жить,а совсем другие люди,которым люди вообще по барабану .Как они говорят-Сдох Максим да и х..й с ним.😈👽

    6
    3

