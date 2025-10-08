Бразилия - крупнейший в мире производитель кофе, а также крупнейший в мире экспортер экологически чистого кофе, обладающий таким широким и разнообразным ассортиментом вкусов, что позволило этому производителю позиционировать свой кофе в 120 странах мира. Бразилия делает ставку на качество, не упуская из виду количество, и одной из самых непосредственных целей бразильского кофе является обеспечение жизнеспособного и устойчивого будущего производства кофе в стране. Происхождение кофе в Бразилии

Кофе попал в Бразилию в восемнадцатом веке, во времена империи. С самого начала растения нашли на этих землях идеальные условия для выращивания, что быстро продемонстрировало огромный потенциал страны стать крупным производителем.

Благодаря благоприятному климату и очень плодородным почвам выращивание кофе начало распространяться в различных регионах, таких как Мараньян, Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, а затем в таких областях, как Серра-ду-Мар и Вале-ду-Параиба.

Успех был таков, что уже в 1830 году кофе зарекомендовал себя как основной экспортный продукт Бразилии. К концу XIX века он также был крупнейшим источником богатства страны. Сегодня штаты Минас-Жерайс, Эспириту-Санту, Сан-Паулу, Баия и Парана лидируют по национальному производству, составляя не менее 96% от общего объема.

Производство кофе в Бразилии

Бразилия является не только крупнейшим кофейным продуктом в мире, но и выделяется своим объемом, качеством, экологичностью и большим разнообразием сенсорных характеристик. Все это стало возможным благодаря уникальному сочетанию климатических условий, высот и типов почв, характерных для его различных регионов.

В настоящее время выявлено 33 кофейных региона, расположенных в 12 штатах и Федеральном округе, с более чем 2,2 миллиона гектаров, отведенных под выращивание кофе. Это примерно столько же, сколько все сельскохозяйственные земли Латвии (2 000 000 га по состоянию на 2020 г.)

В оптимальных условиях с гектара можно получить до 30 мешков. Несмотря на то, что в последние годы климатические изменения незначительно повлияли на урожайность, в Бразилии сохраняется средний показатель 29,2 мешка с гектара.

Сорта и виды кофе в Бразилии

Бразилия производит кофе Арабика и Канефора (более известный как Робуста или Конилон). А благодаря огромной территории страны нередко можно встретить оба сорта, выращиваемые в одном штате. Географические и климатические условия напрямую влияют на профиль кофе, поэтому Бразилия предлагает широкий выбор вкусов и ароматов. От мягкого фруктового кофе до более насыщенных сортов с более горькими нотками, особенно в крепких.

Каждый регион привносит свои нюансы, что делает бразильский кофе универсальным и высоко ценимым на международных рынках.

Как выглядит бразильский кофе в чашке?

Определить единый профиль бразильского кофе сложно из-за его огромного разнообразия. Однако многие из его сортов кофе обладают определенными характеристиками:

-Низкая кислотность;

-Тело от среднего до высокого;

-Примечания, которые могут напоминать шоколад, фрукты или сухофрукты.

С другой стороны, кофе Робуста обычно более насыщенный и имеет более выраженную горечь. что делает их идеальными для купажей или латте. Благодаря этому чувственному богатству Бразилия может удовлетворить потребности самых требовательных и специализированных рынков мира.