Ирландская бюджетная авиакомпания "Ryanair" с 12 ноября полностью переходит на цифровые посадочные карты, отказываясь от бумажных билетов. Впредь каждый пассажир сможет получить свою посадочную карту только на свой телефон, пишет Latvijas Avīze.

Авиакомпания утверждает, что это сделает путешествия более быстрыми, удобными и экологичными, однако у пассажиров возникают вопросы: что делать, если кто-то не пользуется смартфоном или если его батарея разрядится в пути?

Полный отказ от бумажных билетов объясняется несколькими соображениями. Во-первых, более устойчивым ведением хозяйства. По подсчетам "Ryanair", при отказе от бумажных билетов в год будет сэкономлено более 300 тонн бумаги. Во-вторых, авиакомпания рассчитывает улучшить клиентский опыт.

Как поясняет директор по маркетингу Ryanair Дара Брейди, приложение "myRyanair" предоставляет пассажирам ряд преимуществ: возможность заказать еду на свое место, а также получать в режиме реального времени информацию о состоянии рейса, посадочных воротах и возможных задержках. Пассажиры могут получать на свои телефоны прямые уведомления из оперативного центра полетов, информацию об альтернативных рейсах, а также предложения по трансферу и размещению в гостинице. При этом, по данным авиакомпании, почти 80% из более чем 200 млн пассажиров "Ryanair" уже пользуются цифровыми посадочными картами.

Наибольшую озабоченность новый порядок вызывает у пассажиров, которые не пользуются смартфонами, например, у пожилых людей, или у тех, чьи цифровые навыки ограничены. Также вопросы возникают в связи с возможными техническими неполадками - что будет, если телефон будет потерян или у него прямо перед посадкой разрядится батарея?

Глава "Ryanair" Майкл о'Лири постарался развеять эти опасения, подчеркнув, что главное условие - пройти онлайн-регистрацию до прибытия в аэропорт.