Shein в элитном парижском универмаге - позор французской моды 1 205

Бизнес
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самое интересное в этих покупках - не цена, а через сколько они развалятся.

Самое интересное в этих покупках - не цена, а через сколько они развалятся.

Galeries Lafayette волнуется не о моральном аспекте сотрудничества, а о своем имидже.

Новость о том, что международный онлайн-ритейлер быстрой моды SHEIN откроет отделы в парижском универмаге BHV и пяти региональных филиалах Galeries Lafayette, вызвала настоящий резонанс во Франции.

Забавно наблюдать за тем, как французы пытаются обесценивать китайского конкурента и делать вид, что противостоят китайской экспансии. В то время, как ни для кого не секрет, что львиная доля всех промышленных товаров, реализуемых в Европе, давным-давно производится в Китае☝️

Shein упрекают в том, что многие товары, продаваемые на этой платформе, имеют непрозрачное происхождение, низкое качество или произведены из сырья с вредными компонентами. Китайские поставщики, работающие с Shein, нередко нарушают авторские права западных дизайнеров и трудовое законодательство, злоупотребляя ненормированным рабочим днём сотрудников и плохими условиями труда.

Приложение Shein и аккаунты фирмы в социальных сетях якобы вызывают зависимость у молодёжи, а низкие цены провоцируют людей покупать вещи, которые им не нужны.

Можно подумать, что европейские бренды, продукция которых производится в том же Китае, не грешат тем же! Можно подумать, они не мечтают вызвать зависимость от своей продукции у молодежи. Можно подумать, та же испанская Zara систематически не нарушает авторские права и ее продукция отличается высоким качеством, а вещи не приходится выбрасывать.

Так или иначе, несколько европейских брендов выразили свое публичное «фу!», заявив о расторжении сотрудничества и уходе из парижского универмага. Я думаю, это только облегчит SHEIN ту самую экспансию: получится занять еще больше торговых площадей на более выгодных условиях.

Сеть Galeries Lafayette объявила, что «отвергает» размещение азиатского модного бренда Shein в своих филиалах во французских городах. Беда лишь в том, что сеть Galeries Lafayette давно находится на грани банкротства и продала ряд своих универмагов группе SGM. Фактически Galeries Lafayette не имеет права голоса по данному вопросу. Ее финансовая несостоятельность и нерентабельность характеризует лучше слов истинное положение вещей.

По сути, Galeries Lafayette волнуется не о моральном аспекте сотрудничества с Shein, а о своем имидже. Бренды, которые продаются в легендарном универмаге, должны соответствовать «премиальному позиционированию Galeries Lafayette». А Shein, видите ли, «мордой не вышел».

Предсмертные конвульсии старого мира в сфере моды. Мало кто знает, что Китай готовится удивить весь мир своими брендами и в сегменте люкса.

#мода
Видео