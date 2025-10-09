АО «Latvenergo» выставит на аукцион недвижимость в Риге по адресу ул. Андрейостас, 19 по стартовой цене 2,64 миллиона евро, свидетельствует объявление предприятия в официальном издании Latvijas Vēstnesis, пишет ЛЕТА.

Электронный аукцион начнётся 14 октября в 13:00 и завершится 13 ноября в 13:00.

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 8329 квадратных метров, административного здания площадью 723,1 квадратного метра, здания проходной (43,1 кв. м), двух складских помещений (54 и 63 кв. м), здания трансформаторной подстанции (141,2 кв. м), здания подстанции (1242,3 кв. м), трансформаторного здания (4,8 кв. м) и закрытого распределительного здания напряжением 110 кВ площадью 709,4 кв. м.

Недвижимость продаётся на аукционе как единый имущественный комплекс со всеми принадлежностями.

В здании трансформаторной подстанции, здании подстанции и закрытом распределительном здании, а также на части земельного участка расположены объекты энергоснабжения — оборудование и кабельные линии оператора системы передачи электроэнергии АО «Augstsprieguma tīkls» (AST) и оператора распределительной системы АО «Sadales tīkls».

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов энергоснабжения, находящихся на территории аукционного объекта, до завершения проекта их демонтажа и перемещения, победителю аукциона будет установлен обязательный порядок: одновременно с заключением договора купли-продажи объекта — заключить с AST и «Sadales tīkls» и зарегистрировать в Земельной книге договор безвозмездного личного сервитута на ту часть территории и здания, где сейчас расположены объекты энергоснабжения.

Часть земельного участка площадью 2329 квадратных метров и здания, входящие в состав объекта, сданы в аренду, но после продажи недвижимости договор аренды будет расторгнут.

«Latvenergo» занимается производством и торговлей электроэнергией и теплом, а также продажей природного газа и предоставлением услуг по распределению электроэнергии. Облигации «Latvenergo» котируются в списке долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.