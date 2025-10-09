Baltijas balss logotype
Следует ли ликвидировать советы госкомпаний? Эксперт предупреждает о рисках откровенного воровства 1 204

Бизнес
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Следует ли ликвидировать советы госкомпаний? Эксперт предупреждает о рисках откровенного воровства
ФОТО: pixabay

В ближайшее время в Сейм поступит законопроект о корпоративном управлении государственных предприятий, и депутаты собираются искать способы сократить расходы в этой сфере. Государственная аудиторская служба пришла к выводу, что советы предприятий, похоже, удовлетворяют запрос политической элиты на хорошо оплачиваемые должности, пишет tv3.lv.

"Иногда возникает ощущение, что с помощью этих различных мелких капитальных обществ обеспечивается спрос власти на хорошо оплачиваемые рабочие места", — заявила в передаче Nekā personīga член правления Государственной аудиторской службы Инга Вилка.

Следует ли ликвидировать советы госкомпаний? На этот вопрос в подкасте Piķis un ģēvelis! портала tv3.lv ответил вице-президент Балтийского института корпоративного управления Андрис Графс.

Графс признал, что процесс восстановления советов был не самым успешным, однако отмечает, что некоторые улучшения всё же были достигнуты — например, в настоящее время ограничены возможности чиновников работать в этих структурах. Однако, по его словам, полная ликвидация советов — не выход, так как это означало бы возврат к управлению со стороны чиновников, которые получают указания от министров.

"Я вижу куда больше риска в том, что начнётся более откровенное воровство, скандалы, усилится политическое влияние и борьба за должности. А это — то, чего мы все не хотим и что не в интересах общества. Нужно ли в этой системе что-то улучшать? Безусловно — да", — подчеркнул Графс.

Эксперт согласен, что на данный момент слишком много государственных предприятий имеют советы. Во многих случаях от них следует отказаться, но в других, напротив, их нужно укрепить — даже если отдельным людям платить меньше, но формировать более широкие советы для капитальных обществ, имеющих государственное значение.

tv3.lv

#госуправление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го октября

    То есть если все эти кормушки порушить, то организованное воровство прекратится и начнется стихийное? Умён эксперт, ничего не скажешь...

    11
    1

