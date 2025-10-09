Baltijas balss logotype
Стресс и тревога: в латвийском банке занялись психоанализом 0 169

Бизнес
Дата публикации: 09.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Стресс и тревога: в латвийском банке занялись психоанализом

Эксперты латвийского банка сообщают: исследование учёных Принстонского университета (США), опубликованное в научном журнале Science, показало, что продолжительный финансовый стресс способен уменьшить коэффициент интеллекта (IQ) на целых 13 пунктов.

Ежедневные переживания из-за денег не только утомляют, но, как выясняется, также могут снижать способность ясно и рационально мыслить.

Исследование отмечает, что длительный финансовый стресс и тревога по поводу денег могут незаметно укорениться в повседневной жизни.

Исследование отмечает, что длительный финансовый стресс и тревога по поводу денег могут незаметно укорениться в повседневной жизни. Это воздействует не только на эмоции, но и на практические способности: ухудшается концентрация, ослабевает мышление, усложняется решение повседневных задач — таких как планирование личного бюджета, управление счетами или расстановка финансовых приоритетов. Со временем такой уровень напряжения мешает принимать продуманные и выгодные в долгосрочной перспективе решения.

Финансовая неуверенность затрагивает широкий круг людей

"Хотя может показаться, что финансовая неустойчивость характерна только для людей с низкими или нерегулярными доходами, на самом деле это чувство может затрагивать гораздо более широкие слои общества", - сообщает банк.

Даже те, кто зарабатывает относительно много, иногда сталкиваются с ситуациями, когда непредвиденные расходы или слабый контроль бюджета вызывают серьёзный стресс и внутреннее напряжение. Финансовая стабильность — это не просто определённая сумма на счёте, а уверенность в том, что человек способен покрыть основные потребности, справиться с непредвиденными расходами и сохранять ясное направление к своим целям.

Путь к финансовой устойчивости

По мнению экспертов, первый шаг к большей финансовой стабильности — понять, куда и как ежемесячно уходят деньги. Даже если кажется, что средства расходуются только на самое необходимое, внимательный анализ ежедневных привычек может выявить мелкие, но значимые детали, которые со временем существенно влияют на бюджет. Простые изменения — например, планирование покупок или пересмотр регулярных платежей — помогают лучше контролировать финансы.

Не менее важно начать формировать сбережения — пусть даже с небольшой «подушки безопасности» на случай непредвиденных расходов. Главное — начать: даже 10 или 20 евро в месяц могут стать важным шагом к большей стабильности и уверенности в будущем. Со временем эту сумму можно увеличивать, стремясь создать резерв хотя бы в размере трёх–четырёх месячных зарплат. Осознание того, что у человека есть хоть небольшой запас, снижает тревожность, делает мысли более спокойными и способствует принятию обдуманных решений.

Как уменьшить стресс

Исследования показывают, что люди, испытывающие постоянное финансовое напряжение, чаще принимают импульсивные, эмоциональные решения — задерживают ежемесячные платежи, совершают ненужные покупки по завышенным ценам или откладывают.

#финансы #депрессия
Видео