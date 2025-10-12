Baltijas balss logotype
Польша завалит Евросоюз картофелем и засыпет чипсами

Бизнес
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Любимый корнеплод выращивается всеми фермерами страны.

Любимый корнеплод выращивается всеми фермерами страны.

Изначально это было блюдо местной аристократии.

Аналитик аграрного рынка компании Pekao S.A. Гжегож Рыкачевски констатирует, что Польша является ведущим европейским производителем картофеля:

«Большинство потребителей ассоциируют картофель со свежими овощами, продающимися в магазинах и на рынках. Однако продукты его переработки играют не менее, если не более важную роль, а одним из важнейших продуктов переработки является картофель фри и другие замороженные продукты».

Гжегож Рыкачевски отмечает, что значительно большую прибыль приносят продукты переработки картофеля. Эксперт отметил, что около 30% польского картофеля перерабатывается.

Польша также производит большое количество чипсов. По оценкам экспертов, до одной пятой чипсов на европейском рынке производится в Польше.

История картофеля в Польше насчитывает более 300 лет, но свое современное название — «ziemniak» («земняк») — это растение обрело не сразу. Пожалуй, ни один другой продукт не может похвастаться таким количеством названий — книжных, диалектных, региональных: «пырки» (pyrki), «пыры» (pyry), «грули» (grule), даже «репа» (rzepa). Слово «земняк» окончательно закрепилось только в XX веке. Во многих книгах XIX века фигурирует слово «картофель» (kartofel).

Хотя распространение картофеля связано с личностью короля Яна III Собеского (во время Венской битвы он должен был прислать королеве Марысеньке мешок картошки), мало кто вспоминает о виляновском садовнике Павле Венчареке. Это он сажал возле королевского дворца экзотическое клубневое растение, а его зять Ян Луба популяризировал в Варшаве обычай сажать картошку во времена короля Августа Сильного. История гласит, что ему было поручено возить из Саксонии картофель на рассаду. Король ежедневно просил подавать к любому блюду миску жареной картошки. Эксперименты проводили и в огородах магнатских владений — хотя сначала без особого успеха; тогда еще не были известны разновидности картошки, устойчивые к холодному климату, а у садовников не было опыта в хранении и разведении картофеля.

Справочники и календари XVIII века содержат информацию о гастрономическом применении заокеанского картофеля и не только. Натуралист ксендз Ян Кшиштоф Клюк в 1788 году писал, что картофель можно сушить на солнце, а в измельченном виде его можно хранить и использовать для приготовления «гущи» (густого соуса) на бульоне или воде с маслом. В его понимании картофель был полезным и вкусным блюдом, в особенности для людей с желудочными проблемами. Еще один способ — горячее блюдо из сваренного и нарезанного ломтиками картофеля с селедкой, которое подавалось с бульоном или рыбной похлебкой.

#картофель
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
