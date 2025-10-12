Аналитик аграрного рынка компании Pekao S.A. Гжегож Рыкачевски констатирует, что Польша является ведущим европейским производителем картофеля:

«Большинство потребителей ассоциируют картофель со свежими овощами, продающимися в магазинах и на рынках. Однако продукты его переработки играют не менее, если не более важную роль, а одним из важнейших продуктов переработки является картофель фри и другие замороженные продукты».

Гжегож Рыкачевски отмечает, что значительно большую прибыль приносят продукты переработки картофеля. Эксперт отметил, что около 30% польского картофеля перерабатывается.

Польша также производит большое количество чипсов. По оценкам экспертов, до одной пятой чипсов на европейском рынке производится в Польше.

История картофеля в Польше насчитывает более 300 лет, но свое современное название — «ziemniak» («земняк») — это растение обрело не сразу. Пожалуй, ни один другой продукт не может похвастаться таким количеством названий — книжных, диалектных, региональных: «пырки» (pyrki), «пыры» (pyry), «грули» (grule), даже «репа» (rzepa). Слово «земняк» окончательно закрепилось только в XX веке. Во многих книгах XIX века фигурирует слово «картофель» (kartofel).

Хотя распространение картофеля связано с личностью короля Яна III Собеского (во время Венской битвы он должен был прислать королеве Марысеньке мешок картошки), мало кто вспоминает о виляновском садовнике Павле Венчареке. Это он сажал возле королевского дворца экзотическое клубневое растение, а его зять Ян Луба популяризировал в Варшаве обычай сажать картошку во времена короля Августа Сильного. История гласит, что ему было поручено возить из Саксонии картофель на рассаду. Король ежедневно просил подавать к любому блюду миску жареной картошки. Эксперименты проводили и в огородах магнатских владений — хотя сначала без особого успеха; тогда еще не были известны разновидности картошки, устойчивые к холодному климату, а у садовников не было опыта в хранении и разведении картофеля.

Справочники и календари XVIII века содержат информацию о гастрономическом применении заокеанского картофеля и не только. Натуралист ксендз Ян Кшиштоф Клюк в 1788 году писал, что картофель можно сушить на солнце, а в измельченном виде его можно хранить и использовать для приготовления «гущи» (густого соуса) на бульоне или воде с маслом. В его понимании картофель был полезным и вкусным блюдом, в особенности для людей с желудочными проблемами. Еще один способ — горячее блюдо из сваренного и нарезанного ломтиками картофеля с селедкой, которое подавалось с бульоном или рыбной похлебкой.